Польские бизнесмены требуют возместить им ущерб из-за локдауна

Источник материала: ОНТ

Польские бизнесмены через суд требуют возместить ущерб из-за локдауна. В Генпрокуратуру уже поступили первые иски.

Один из предпринимателей - владелец торгового центра, второй – сети спортзалов. Они требуют от казначейства возместить ущерб в более чем 180 тысяч долларов. Напомним, польское правительство начало вводить ограничения на ведение бизнеса после вспышки пандемии в марте прошлого года. В конце весны большинство ограничений сняли, но карантинные меры вернулись осенью со второй волной COVID-19. В результате бизнесу был нанесен огромный ущерб, многие отрасли не могут восстановиться до сих пор. Правительство Польши обещало компенсацию. Однако немногочисленные получатели говорят, что эти средства не могут покрыть убытки. Волна массового недовольства ещё с осени прошлого года выводит на улицы тысячи поляков.

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