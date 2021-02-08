Антиковидные протесты прошли на улицах Дании и Грузии

Источник материала: ОНТ

Очередные протесты и столкновения с полицией прошли в выходные в Дании и Грузии. Демонстранты на улицах Копенгагена возмущены планами правительства ввести специальные паспорта для вакцинированных.

Митинг начался у здания парламента, после демонстранты прошли по центру города. Протестуют против карантина и грузины. Они обвиняют правительство в использовании пандемии в качестве политического орудия, чтобы подавить протесты, которые прокатились по стране после парламентских выборов в октябре. Грузия ввела жесткий карантин ещё в ноябре. Комендантский час действует по всей стране с 9 вечера до 5 утра. Запрещены общественные собрания в помещениях, закрыты зимние курорты. Рестораторы несут колоссальные убытки.

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