В США застрелили пранкера, который притворился грабителем

Источник материала: ОНТ

В США во время неудачного розыгрыша был убит пранкер, который притворился грабителем, пишет NBC News.

Трагедия случилась в Нашвилле (штат Теннесси). 20-летний пранкер по имени Тимоти Уилкс вместе с другом решили разыграть людей на стоянке одного из местных предприятий. Пранкер притворился грабителем, вооружившись ножами для разделки мяса.

Одной из жертв розыгрыша оказался 23-летний парень, который застрелил Уилкса в порядке самообороны. Как он сообщил позже правоохранителям, о «шутке» он не знал и ограбление воспринял всерьез.

Как сообщает NBC News, полицейские расследуют дело. Никаких обвинений парню, который выстрелил в пранкера, пока предъявлено не было.

Фото: AP Photo / Morry Gash

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