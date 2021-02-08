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В США застрелили пранкера, который притворился грабителем
Источник материала: ОНТ
В США во время неудачного розыгрыша был убит пранкер, который притворился грабителем,
Трагедия случилась в Нашвилле (штат Теннесси). 20-летний пранкер по имени Тимоти Уилкс вместе с другом решили разыграть людей на стоянке одного из местных предприятий. Пранкер притворился грабителем, вооружившись ножами для разделки мяса.
Одной из жертв розыгрыша оказался 23-летний парень, который застрелил Уилкса в порядке самообороны. Как он сообщил позже правоохранителям, о «шутке» он не знал и ограбление воспринял всерьез.
Как сообщает NBC News, полицейские расследуют дело. Никаких обвинений парню, который выстрелил в пранкера, пока предъявлено не было.
Фото: AP Photo / Morry Gash
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В США во время неудачного розыгрыша был убит пранкер, который притворился грабителем, пишет NBC News. Трагедия случилась в Нашвилле (штат Теннесси). 20-летний пранкер...
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