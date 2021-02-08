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В Москве после поездки на такси девушка лишилась крупной суммы денег
Источник материала: ОНТ
В Москве девушка лишилась более двух миллионов российских рублей (почти 27 тысяч долларов) после того, как оставила свою сумочку в такси. Об этом
Девушка обратилась к правоохранителям. Она рассказала, что села в такси на Новослободской улице. Когда во время поездки пассажирке стало плохо, она попросила водителя остановить машину и на какое-то время вышла на улицу, оставив сумку в салоне автомобиля.
По словам пострадавшей, эти деньги она взяла в банке, чтобы выплатить ипотечный кредит.
Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу, подозреваемого ищут.
Фото РИА «Новости»
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В Москве девушка лишилась более двух миллионов российских рублей (почти 27 тысяч долларов) после того, как оставила свою сумочку в такси. Об этом пишет ТАСС со...
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