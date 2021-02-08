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В Москве после поездки на такси девушка лишилась крупной суммы денег

08.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Москве после поездки на такси девушка лишилась крупной суммы денег

В Москве девушка лишилась более двух миллионов российских рублей (почти 27 тысяч долларов) после того, как оставила свою сумочку в такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушка обратилась к правоохранителям. Она рассказала, что села в такси на Новослободской улице. Когда во время поездки пассажирке стало плохо, она попросила водителя остановить машину и на какое-то время вышла на улицу, оставив сумку в салоне автомобиля.

По словам пострадавшей, эти деньги она взяла в банке, чтобы выплатить ипотечный кредит.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу, подозреваемого ищут.

Фото РИА «Новости»

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В Москве девушка лишилась более двух миллионов российских рублей (почти 27 тысяч долларов) после того, как оставила свою сумочку в такси. Об этом пишет ТАСС со...
 
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