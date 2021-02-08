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Стало известно, кто угнал у гомельчанина дорогой сердцу «бульбавоз»
Источник материала: Tut.by
Сотрудники милиции задержали 16-летнего парня, который угнал пикап Nissan Navara. Об этом
Напомним, в ночь на 30 ноября 2020 года в гомельском микрорайоне Сельмаш
— Найти злоумышленника тогда не смогли. Однако работа по его поиску не прекращалась. Недавно оперативники проверяли группу несовершеннолетних на причастность к совершению преступлений. Как оказалось, один из них был причастен к угону пикапа, — проинформировали в милиции.
Выяснилось, что 16-летний учащийся одного из гомельских лицеев в конце ноября шел по микрорайону Сельмаш. В какой-то момент он решил поехать домой на чужом авто. Подросток стал дергать ручки дверей припаркованных автомобилей и таким образом открыл Nissan. В салоне пикапа находились ключи от замка зажигания, поэтому парень завел авто и уехал. Покатавшись по району, он заехал за друзьями, однако тем не понравилась манера вождения юного водителя. Они потребовали остановить авто и покинули салон. Доехав до Мильчи, угонщик попал в аварию — налетел на пень.
Следователи возбудили уголовные дела по факту угона и кражи.
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Пикап угнал 16-летний учащийся одного из гомельских лицеев.
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