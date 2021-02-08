Стало известно, кто угнал у гомельчанина дорогой сердцу «бульбавоз»

Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали 16-летнего парня, который угнал пикап Nissan Navara. Об этом сообщили в УВД.





Напомним, в ночь на 30 ноября 2020 года в гомельском микрорайоне Сельмаш неизвестный угнал пикап . Владелец авто тогда просил всех, кто что-либо знает об инциденте, сообщить ему по телефону, размещенному на кузове. А вскоре мужчине позвонил машинист локомотива и рассказал, что его «бульбавоз» он заметил у железнодорожных путей в деревне Мильча. Машина была сильно повреждена. Из нее пропали 2 спиннинга и болгарка с отрезными дисками.

— Найти злоумышленника тогда не смогли. Однако работа по его поиску не прекращалась. Недавно оперативники проверяли группу несовершеннолетних на причастность к совершению преступлений. Как оказалось, один из них был причастен к угону пикапа, — проинформировали в милиции.

Выяснилось, что 16-летний учащийся одного из гомельских лицеев в конце ноября шел по микрорайону Сельмаш. В какой-то момент он решил поехать домой на чужом авто. Подросток стал дергать ручки дверей припаркованных автомобилей и таким образом открыл Nissan. В салоне пикапа находились ключи от замка зажигания, поэтому парень завел авто и уехал. Покатавшись по району, он заехал за друзьями, однако тем не понравилась манера вождения юного водителя. Они потребовали остановить авто и покинули салон. Доехав до Мильчи, угонщик попал в аварию — налетел на пень.

Следователи возбудили уголовные дела по факту угона и кражи.