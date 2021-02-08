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Власти Пекина в рамках эксперимента заплатят гражданам за отказ от традиционных денег

08.02.2021 13:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти китайского Пекина готовятся запустить эксперимент, в рамках которого горожанам заплатят за временный отказ от традиционных денег в пользу разрабатываемого Народным банком Китая цифрового юаня. Об этом сообщает CNBC.

В третьей фазе масштабного эксперимента (предыдущие проводились в городах Шэнчжэнь и Сучжоу) примут участие около 50 тыс. человек, им будет выделено по 200 юаней (31 доллару). В общей сложности граждане получат 10 млн юаней (1,5 млн долларов). Участники эксперимента смогут потратить полученные цифровые деньги в заранее определенных офлайн-магазинах или на маркетплейсе JD.com. Совершать покупки можно будет с 10 по 17 февраля, когда в Китае отмечается лунный Новый год.

Народный банк Китая является одним из нескольких мировых регуляторов, разрабатывающих собственную цифровую валюту. Подобным же занимаются центробанки Швеции, Франции, России и еще некоторых стран.

 
 
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Власти китайского Пекина готовятся запустить эксперимент, в рамках которого горожанам заплатят за временный отказ от традиционных денег в пользу...
 
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