Флаг раздора: БЧБ-стяг в Беларуси хотят признать экстремистским

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готовится к главному политическому событию года. На следующей неделе в стране пройдет Всебелорусское народное собрание. Это, если хотите, формула национального диалога, где решат, как страна будет жить предстоящие пять лет. Идея созыва этого органа появилась после прошлогодних протестов в стране. Символом их стал БЧБ – так белорусы сокращают бело-червоно-белый стяг. Недавно генпрокуратура республики решила признать его экстремистским. Почему? Материал корреспондента «МИР 24» из Минска Алексея Адашкина.

Август 2020-го. Тогда на улицах белорусских городов появились бело-красно-белые или, как их называют в стране, бело-червоно-белые флаги. Противники нынешней власти БЧБ-полотна носили с собой на митинги. Клеили на машины, вывешивали в окнах.

Так БЧБ стал символом протеста-2020. Но история флага началась задолго до прошлого лета. Само бело-красно-белое сочетание традиционно для белорусов. Орнамент на государственном символе в тех же классических цветах. Но оппозиция государственному флагу предпочитает свой – альтернативный. Считается, что он был придуман в 1917-м году архитектором Клавдием Дуж-Душевским.

«Деятели белорусского национального движения искали символику, под которой можно было бы выступать, позиционировать белорусскую национальную идею. Под этим же флагом в 1918 году обвещалась Белорусская народная республика», – рассказал ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович.

Флаг стал популярным среди приверженцев национальной истории и культуры. Объединялись под ним в том числе недовольные советской властью. Все изменилось, когда на белорусскую землю пришли немцы.

Бело-красно-белую символику нацисты хоть и не признавали своей, но и не запрещали. Разрешали использовать тем, кто стоял у них на службе.

«Это те, кто был недоволен советской властью, те, кто был в свое время репрессирован, обижен или чьи родственники пострадали. Но вместе с тем надо признать тот факт, что часть людей попала в военные коллаборанты вынужденно. Стоял вопрос: либо их могли увезти на принудительные работы в Германию, либо им ставилась угроза жизни», – отметил кандидат исторических наук, заведующий отделом Национального архива Республики Беларусь Святослав Кулинок.

Одни предпочитали смерть и голод, другие соглашались на сотрудничество. Коллаборационисты, полицаи, каратели наряду с оккупационной властью убивали и истязали свой же народ.

«Деревню надо уничтожить, население забрать или перебить» – это протокол допроса. Один из полицаев уже после войны рассказывает, как немецкий обер-лейтенант давал указания подчиненным. Состав всех карательных отрядов сейчас восстановить сложно. Свидетелей практически нет. Но точно известно: местные полицаи участвовали в сожжении как минимум нескольких деревень.

«Немцы ж эти кричали. Может, кто и по-русски. Говорили «выходите, мы вам жизнь обещаем». Они ползком убегали, ползли. Чтобы не шевельнуться, боялись. Но убежали. Вдвоем они и остались», – говорит житель деревни Скирмантово Евгения Лебедева.

Двое детей, брат и сестра – единственные выжившие. Когда горела старая деревня, они были в лесу. Евгения Иосифовна до сих пор помнит их рассказы. Сама в эти места переехала уже после войны. А летом 43-го в Скирмантово было 38 дворов. Почти полторы сотни жителей. Утром немцы увезли пленных. А остальных согнали в сараи. Расстреляли и подожгли.

«Ни один не убежал. И никто не пришел, не поселился никто. Тут ничего не осталось», – говорит Евгения Лебедева.

Скульптор Валентин Занкович – автор легендарного мемориального комплекса в Хатыни, который увековечил знаменитую деревню, сожженную дотла вместе с жителями. Стертых с лица земли карателями населенных пунктов в Беларуси сотни.

«Флаг-то эффектный сам по себе с точки зрения декоративной. Но то, что он «испачкан» этими коллаборационистами, полицаями и фашистами – это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Это настолько важный и давний спор и вопрос», – отметил Валентин Занкович.

Свой независимый путь Беларусь начинала под бело-красно-белыми флагами. Но в 96-м году государственные символы заменили по инициативе Александра Лукашенко.

«И открыто говорю, что это фашистская символика. И кто внес этот вопрос на референдум? Ваш покорный слуга. Когда у нас были бчб-шные флаги, которые националисты продавили, я категорически против возражал. Ну, избрали, я стал президентом, мгновенно внес вам на референдум. Решите: вот одна символика, вот вторая – какую выберете, такая будет. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы?» – заявил президент Беларуси.

140 белорусов подписали коллективное обращение в генпрокуратуру. Просят признать бело-красно-белый флаг экстремистским.

«Мы не против бело-красных цветов. Мы не хотим запрещать ничто иное. Мы хотим запретить именно флаг. Тот флаг, который висел над оккупированным Минском и над всеми остальными городами Республики Беларусь во время оккупации гитлеровскими войсками», – отметил лидер общественно-политической инициативы «Родина» Петр Шапко.

После войны карателей судили. Тех, кто выполнял преступные приказы – уничтожал собственный народ – расстреляли. Но фотографии с изображением БЧБ-полотен в руках у коллаборационистов в истории страны сохранились. В годы войны погиб каждый третий житель Белорусской ССР. И это не только белорусы. Жертвами нацизма были евреи, русские, украинцы и представители других народов и национальностей.