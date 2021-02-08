В Беларуси из запаса призваны 150 танкистов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Во время проверки боеготовности Вооруженных сил, танкисты проводят занятия по тактической и огневой подготовке, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

С "гражданки" на полевые занятия призваны 150 человек. Они пополнили 120-ю механизированную бригаду. Прежде чем участвовать в маневрах, танкисты провели техническое обслуживание бронемашин, а также восстановили знания о применении техники в современном бою.

Среди используемых гусеничных машин, военные также применяют новейшие – Т-72Б3. Сейчас танкисты готовятся к многокилометровому маршу в Гродненскую область. Там пройдет батальонное тактическое учение.

Кроме личного состава, проверку проходят техника и вооружение, а также службы тылового обеспечения войск. Напомним, в Беларуси проходит внезапная проверка мобилизационной и боевой готовности Вооруженных сил, которая была объявлена 25 января.

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