Лилия Кобзик: Занзибар для белорусов сейчас — хит сезона

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт по туризму рассказала, куда сейчас отправляются белорусы, чтобы отдохнуть от зимы и политики.





Как отметила редактор сайта Toursoyuz.by Лилии Кобзик, география маршрутов этой зимой ограничена локдаунами и прочими карантинными мерами в связи с COVID-19.

В сложившихся условиях вылет чартеров из Минска и областных центров, безвиз, а также приемлемая цена тура из расчета 500 долларов на человека самым популярным направлением сделали Египет.

— Осенью для вылета туда ввели ПЦР-тесты, но поток туристов это не остановило, — отметила эксперт в сфере туризма в комментарии «Салідарнасці». — Операторы быстро сориентировались и сделали запись на тесты централизованной. Сами операторы забирают результаты, привозят прямо в аэропорт. При этом, если турист узнает, что он является носителем вируса, ему возвращают полную стоимость путевки. Такая договоренность достигнута с партнерами.

На втором месте в топе самых доступных курортов в этом сезоне — далекий Занзибар.

— В Танзанию есть два пути, более дешевый — через Киев с дозаправкой и более комфортный через Стамбул. Путь через Киев занимает 10 часов, а стоимость недельного тура на одного составляет 1000 долларов. Цена, а также отсутствие визы и ПЦР-теста сделали Занзибар хитом сезона, — рассказала Лилия Кобзик.

Она перечислила и несколько других пляжных направлений, которые, тем не менее, не относятся к бюджетным.

— Летают и на Мальдивы, но это всегда было недешевым удовольствием. Поездка на двоих обходится примерно в пять тысяч долларов. Открыты Мексика, Куба и Шри-Ланка. Сами эти страны не дорогие, но дорогой перелет. Также, например, в той же Мексике нужно заложить в бюджет обширную экскурсионную программу, потому что вряд ли, добравшись так далеко, кто-то захочет просто полежать на пляже, — рассказала эксперт.

В Юго-восточной Азии остаются закрытыми полюбившиеся белорусам курорты Индии и Вьетнама.

— Открылся Таиланд, но с условием карантина. Причем если в некоторых отелях находящимся на карантине разрешают передвигаться по территории отеля и ходить на пляж, то в отдельных вообще не разрешают выходить из номера. Поэтому в Таиланд в основном едут те, кто может себе позволить там остаться надолго, — уточнила Лилия Кобзик.

Значительно сузилось количество направлений для любителей зимних пейзажей и горно-лыжного отдыха.

— Раньше зимой мы в основном ездили в Европу кататься на лыжах и посещать экскурсии. Пока за этими удовольствиями отправляются в Турцию и Сербию. В Украину тоже можно, но там нужно учитывать, что локдаун могут объявить внезапно, — предупредила эксперт в сфере туризма.

Она сообщила, что уже в ближайшее время количество маршрутов для отдыха увеличится. В феврале «Белавиа», а также арабский лоукост начнут полеты в ОАЭ. Визу туда отменили в январе, но ПЦР-тест нужен.

— Я думаю, что Дубай станет популярным направлением, хоть по стоимости он может превысить Занзибар. Кипр объявил, что уже с 1 марта начнет принимать туристов с ПЦР-тестами. Начнется сезон в Турции и мы надеемся, что они отменят ПЦР-тест. Также ожидаем начало сезонов в Черногории, Албании и Тунисе, — перечислила эксперт.

Единственное, чего, по ее словам, опасаются туроператоры, так это возрастающей нагрузки на белорусские медицинские лаборатории.

— Пока поток туристов заметно отличается от прошлых лет. Однако с открытием сезона во многих странах, при условии, что и Европа может открыть часть направлений, количество туристов увеличится. Хочется, чтобы с их наплывом справились лаборатории, делающие ПЦР-тесты, — надеется специалист.