Dodge на загородной дороге столкнулся с двумя грузовиками, водитель погиб (видео)

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили об аварии, которая произошла 7 февраля примерно в 22:00 вблизи деревни Застенки Могилевского района. По предварительной информации, Dodge Neon столкнулся с двумя грузовиками — попутным и встречным. Водитель Dodge от полученных травм скончался.

За рулем Dodge находился 27-летний житель Шкловского района.

— Он не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где врезался в полуприцеп автопоезда КамАЗ. После столкновения Dodge продолжил движение по встречной полосе, где столкнулся с грузовым Scania, двигавшимся во встречном направлении, — рассказали в МВД.

Водитель Dodge от полученных травм скончался на месте. Установлено, что водительского удостоверения мужчина никогда не получал. По предварительной информации, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.