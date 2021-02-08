Жителя Гродно судят за одиночный пикет. Все из-за игрушечного гнома с флажком «Погоня» на подоконнике

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Юрий Ярош из Гродно получил повестку в суд из-за гнома на подоконнике. В руке у него был флажок с «Погоней». Игрушку в окне расценили как одиночный пикет, проведенный без разрешения горисполкома. Свидетельницей по делу была бывшая одноклассница жены гродненца, пишет издание «Hrodna.life» .

Вызов пришел Юрию Ярошу 3 февраля по SMS:

«Суд Октябрьского района г. Гродно вызывает вас в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс, к 10:00 08.02.2021 по делу об административном правонарушении в отношении вас по ч. 1 ст. 23.34 КоАП РБ по адресу ул. Дубко, 9, зал 105. Судья Шпак В.И. При себе иметь паспорт. Стороны вправе обратиться с заявлением о рассмотрении дела в ваше отсутствие», — прочел Юрий.

«Прохожие с детьми часто останавливались, любовались окнами и улыбались»

Юрию Ярошу 44 года. Он преподаватель физики и математики. Сейчас он занимается репетиторством — помогает школьникам подтянуть учебу и подготовиться к централизованному тестированию. Жена Юрия, Татьяна — домохозяйка. У них двое детей. Дочь уже студентка, а сын учится в гимназии. Семья Ярош живет на Вишневце, на первом этаже одной из многоэтажек по улице Пестрака. Окна их квартиры выходят во двор.

— У нас принято украшать окна квартиры, — рассказал Юрий. — Летом жена высаживает в навесные горшки цветы, зимой клеит снежинки на стекла.

В этом году Татьяна украсила цветочницы еловыми ветками, на окна наклеила снежинки и сосульки из бумаги, сделала сказочные композиции. В окне спальни был Санта Клаус и гирлянда.









В семье Ярош у всех есть творческие увлечения. Дочь хорошо рисует. В прошлом году она поступила на дизайнерский факультет университета им. Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Сын учится в гимназии, играет на фортепиано. Недавно на конкурсе молодых исполнителей в Молодечно получил диплом первой степени. Юрий играет на гитаре. Татьяна вышивает бисером иконы, шьет, разрабатывает дизайн своей квартиры и мебели. Недавно делали ремонт в квартире — все изменения придумала она сама.

Гнома купили перед Рождеством в обычном магазине

Гнома на длинных ножках Юрий и Татьяна купили в одном из магазинов Гродно перед Рождеством. В Новый год гном стоял под елкой. В руку ему дали бумажный флажок с «Погоней».

На подоконнике гном оказался 12 января. В этот день семья делала посленовогоднюю уборку — собирались пропылесосить пол от иголок, которые осыпались с живой елки. Во время уборки Татьяна увидела через окно двух женщин с велосипедами. Они фотографировали окна квартиры. В одной из них она узнала бывшую одноклассницу.





— Я вышла на улицу и поздоровалась. Она в это время звонила по телефону и искала номер нашего дома. Я сказала, что это мои окна. Она села на велосипед и сразу уехала.

«Мы по поводу гномика»

Вечером 12 января к семье Ярош пришла милиция. Юрий вспоминал, что молодой лейтенант сказал: «На телефон 102 поступил анонимный звонок по поводу гномика с флагом на вашем подоконнике. Нужно отреагировать».

Юрий объяснил милиционеру, что обычно гном стоял у елки, а на подоконник попал во время уборки. Милиционер выслушал и прямо в прихожей составил протокол. Потом заглянул в комнату сфотографировать гномика. Сказал, что передаст протокол участковому инспектору, и предложил убрать игрушку с окна.

— Мы вернули гнома под елку. Я подписал протокол. Копию документа мне не оставили.

Через неделю, вечером, 19 января, к Ярошам пришел участковый. Юрий с Татьяной как раз собирались в гости к соседям.

Милиционер сказал: «Это по поводу гномика». Он объяснил Юрию и Татьяне, что гном с флажком на подоконнике расценивается как одиночный пикет, и составил новый протокол.

«Публично выражал свои общественные взгляды»

«В период с 16:00 12.01.2021 до 18:30 15.01.2021 по адресу (где проживает семья Ярош. — Прим. Onliner) внутри квартиры за стеклом Ярош Ю. З. разместил для общего обозрения и публичной демонстрации гнома с флагом бело-красно-белого цвета в руке.

Тем самым провел одиночный пикет в нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия, так как разрешения на проведения мероприятия горисполкомом дано не было.





Публично выражал свои общественные взгляды, направленные на несогласие с порядком проведения выборов Президента Республики Беларусь».

В протоколе были указаны свидетели: одноклассница Татьяны и соседка по дому.

Административный процесс в отношении Юрия ведется по статье 23.34, ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка проведения массовых мероприятий). Наказанием по ней может быть предупреждение, или наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (870 рублей), или административный арест.