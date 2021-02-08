Лукашенко о соцопросе накануне ВНС: прошли 10 тысяч человек, объективность исследований «самая высокая»

Источник материала: Onliner

Сегодня во время совещания по вопросам подготовки и проведения ВНС Александр Лукашенко напомнил о социологических исследованиях, которые проводились в Беларуси на протяжении последнего месяца в два этапа. В них приняли участие около 10 тысяч человек, заявил он. Об этом сообщает БЕЛТА .

— Это, можно сказать, глубокое изучение настроений в нашем обществе. Это в 10 раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей, — отметил Лукашенко. — Первый этап — мы взяли практически чисто городское население. Предприятия были исследованы среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные — взяли середину. Второй этап — в последнюю неделю после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы. И там мы исследовали все населения, начиная от сел и деревень и заканчивая городом Минском.

По словам Александра Лукашенко, сейчас результаты обобщаются.

— Особенно для меня это было очень важно. Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроений наших людей, — отметил он.

Лукашенко уверен, что объективность исследований «самая высокая». В проведении соцопросов были задействованы иностранные социологические службы.

— Они будут прежде всего подводить итоги. И наши работали — и государственные, и частные социологические организации, — сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что исследование проводилось на условиях полной анонимности.

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