ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко о соцопросе накануне ВНС: прошли 10 тысяч человек, объективность исследований «самая высокая»

08.02.2021 13:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня во время совещания по вопросам подготовки и проведения ВНС Александр Лукашенко напомнил о социологических исследованиях, которые проводились в Беларуси на протяжении последнего месяца в два этапа. В них приняли участие около 10 тысяч человек, заявил он. Об этом сообщает БЕЛТА.

— Это, можно сказать, глубокое изучение настроений в нашем обществе. Это в 10 раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей, — отметил Лукашенко. — Первый этап — мы взяли практически чисто городское население. Предприятия были исследованы среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные — взяли середину. Второй этап — в последнюю неделю после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы. И там мы исследовали все населения, начиная от сел и деревень и заканчивая городом Минском.

«Вопросы очень интересные». Лукашенко анонсировал масштабное социсследование

По словам Александра Лукашенко, сейчас результаты обобщаются.

— Особенно для меня это было очень важно. Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроений наших людей, — отметил он.

Лукашенко уверен, что объективность исследований «самая высокая». В проведении соцопросов были задействованы иностранные социологические службы.

— Они будут прежде всего подводить итоги. И наши работали — и государственные, и частные социологические организации, — сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что исследование проводилось на условиях полной анонимности.

А вам посчастливилось принять участие в исследовании?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать

Если вы стали респондентом опроса, расскажите о своем опыте в наш телеграм-бот.

(будет дополнено)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня во время совещания по вопросам подготовки и проведения ВНС Александр Лукашенко напомнил о социологических исследованиях, которые проводились в Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
«ОМОНовцы сначала жестоко избили, а затем чуть не изнасиловали». 21-летнего парня за акцию протеста отправили в колонию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by