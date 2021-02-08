«Очень хочется, чтобы юмор и сатира смогли прорваться сквозь преграды цензуры и бестолковости». Белорусский кавээнщик выставил на благотворительный аукцион форму своей команды

Источник материала: Onliner

Евгений Сморигин — белорусский кавээнщик, которого мы помним как участника команды «ЧП», — выставил на благотворительный аукцион форму своей команды КВН. Об этом сообщает Белорусский фонд культурной солидарности BY_culture .

— Я хочу поддержать белорусских деятелей культуры в такое непростое для моей родины время. Очень хочется, чтобы юмор и сатира смогли прорваться сквозь преграды цензуры и бестолковости и помогли добру победить зло, — сказал Евгений. ― В поддержку движения культурной солидарности я выставляю на благотворительный аукцион свою «ЧП-шную» форму, которая пропитана шутками и сатирой, духами поклонниц, пылью вокзалов и шумом аплодисментов.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Белорусский фонд культурной солидарности.

Евгений Сморигин родился в 1979 году в Минске. Он учился в музыкальном лицее при Белорусской государственной консерватории, затем — в школе №130 Минска, где и была организована команда КВН «ЧП» («ЧП» — школьное прозвище Евгения). Спустя время команда стала профессиональной. В 1997 году юмористы выступили в играх Белорусского КВН. В сумме команда отыграла три сезона в Высшей лиге, в 2005 году завоевала третье место в финале.