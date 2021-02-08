Источник материала: Хартия'97

Видеохит: Медведь пришел к диджею на вечеринку, но не прошел фейсконтроль 8.02.2021, 13:13

иллюстрационное фото

Видео набирает популярность в Сети.

Риэлтор Джоди Флемминг увлекается диджеингом и проводит домашние стримы, на которых ставит музыку для своих слушателей. На одну из таких вечеринок пришел медведь — прокрался с черного входа. Судя по всему, животному понравилась музыка: медведь даже привстал на задние лапы и облокотился на дверь, чтобы было удобнее наблюдать за диджеем, пишет meduza.io .

Около минуты Флемминг не замечал незваного гостя. Обернулся он только тогда, когда услышал горн для отпугивания медведей, которым воспользовался сосед. Животное тут же убежало. Диджей расстроился — ему хотелось, чтобы медведь остался еще ненадолго.

Флемминг, по его словам, совсем не испугался. Во-первых, он живет в маленьком городе в горах, поэтому медведи тут не редкость — и конкретно этот постоянно наведывается в гости к нему и его соседям. Во-вторых, раньше Флемминг работал смотрителем парка и по работе не раз сталкивался с дикими животными.

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