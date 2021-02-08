ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Видеохит: Медведь пришел к диджею на вечеринку, но не прошел фейсконтроль

08.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Видеохит: Медведь пришел к диджею на вечеринку, но не прошел фейсконтроль

  • 8.02.2021, 13:13
Видеохит: Медведь пришел к диджею на вечеринку, но не прошел фейсконтроль
иллюстрационное фото

Видео набирает популярность в Сети.

Риэлтор Джоди Флемминг увлекается диджеингом и проводит домашние стримы, на которых ставит музыку для своих слушателей. На одну из таких вечеринок пришел медведь — прокрался с черного входа. Судя по всему, животному понравилась музыка: медведь даже привстал на задние лапы и облокотился на дверь, чтобы было удобнее наблюдать за диджеем, пишет meduza.io.

Около минуты Флемминг не замечал незваного гостя. Обернулся он только тогда, когда услышал горн для отпугивания медведей, которым воспользовался сосед. Животное тут же убежало. Диджей расстроился — ему хотелось, чтобы медведь остался еще ненадолго.

Флемминг, по его словам, совсем не испугался. Во-первых, он живет в маленьком городе в горах, поэтому медведи тут не редкость — и конкретно этот постоянно наведывается в гости к нему и его соседям. Во-вторых, раньше Флемминг работал смотрителем парка и по работе не раз сталкивался с дикими животными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Киевское «Динамо» разгромило БАТЭ на сборах в Турции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by