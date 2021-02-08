Источник материала: Хартия'97

Bloomberg: Социальные сети становятся угрозой для автократов 8.02.2021, 13:08

От России и Беларуси до Таиланда и Мьянмы.

Россия арестовала главного редактора независимого сайта новостей из-за публикации в Twitter. Инцидент ознаменовал новые «нормы» для свободы слова под руководством президента Владимира Путина на фоне общенациональных протестов после ареста оппозиционера Алексея Навального, которого приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Это также стало ярким примером того, насколько угрожающими стали социальные сети для авторитарных правительств. Со статьей издания Bloomberg знакомит «Зеркало недели. Украина» .

Смартфоны и доступ к сети интернет создают общественные платформы, против которых ведут борьбу автократические режимы. Но именно благодаря таким платформам диссиденты могут объединяться и поддерживать сопротивление. Даже Китай, который достаточно прочно контролирует подобные явления уже на протяжении длительного времени, все еще ведет борьбу с диссидентами в Интернете. Не случайно даже Путин напомнил о влиянии технологий в своей речи в Давосе. А в Индии, где протестующие использовали сообщение о солидарности от поп-звезды Рианны и климатической активистки Греты Тунберг, правительство пыталось заблокировать аккаунты оппозиционеров в Twitter и ограничить доступ к Интернету. Генералы Мьянмы также поспешили временно запретить Facebook после переворота.

Роль социальных сетей и служб обмена сообщениями, особенно имеющих сквозное шифрование, становится все более заметной в антиправительственных акциях протеста за последние несколько лет - от демонстраций в Гонконге и Чили до студенческих движений в Таиланде и массовых митингов в Беларуси - и не только для базовой координации. Социальные медиа также помогают участникам протестов координировать свое сотрудничество не только в пределах конкретной страны, но и через границы.

В России оппозиционный активист Навальный с большим отрывом обошел мощность государственного российского телевидения, используя YouTube для своей антикоррупционной кампании. Его трудно назвать «блоггером» в традиционном понимании этого слова, но благодаря YouTube он получил инструмент, через который может охватить огромную аудиторию. Его видео «Дворец Путина» собрало огромное количество просмотров. Его выступление в зале судебного заседания также быстро распространилось в интернете, все это оставило Кремль на заднем плане.

Москва обычно позволяла больше свободы в Интернете, чем, например, Пекин. Поэтому оппозиционные активисты, СМИ и журналисты перенесли свою активность в сеть интернет. Но власть усиливает контроль над инакомыслием. Пытаясь обуздать демонстрации после задержания Навального, Москва приказала социальным сетям удалить видеозаписи и другие «провокационные» публикации, пригрозив полным блокированием Интернета, если это потребуется. Полное отключение от интернета связано с большими экономическими затратами, хотя, кажется, Кремль больше волнуют оппозиционные голоса, чем экономические проблемы. В одном из исследований установлено, что вследствие отключения Интернета, чтобы заглушить протесты после выборов, Беларусь потеряла около 336 млн долларов за 218 часов «без интернета». Долгосрочные последствия, не в последнюю очередь, вызваны «утечкой мозгов», могут быть еще хуже.

Социальные медиа является мобилизующим инструментом в течение десятилетия, даже если их точная роль все еще вызывает вопросы. Для примера можно рассмотреть «арабскую весну». Сейчас разница заключается в том, что влияние соцсетей расширилось за последнее десятилетие, поскольку все больше людей пользуются социальными медиа, что позволяет более широко распространять информацию. Сейчас люди проводят больше времени в Интернете и социальных сетях, чем когда-либо прежде.

Конечно, соцсети не всегда являются демократическим катализатором. Социальные медиа могут быть и платформами для распространения дезинформации, подобно WhatsApp в Индии, где мессенджер распространял сообщения с призывами к насилию или Facebook в Мьянме, где платформа использовалась для поощрения нападений на меньшинство рохинджа. На Филиппинах президент Родриго Дутерте использовал Facebook в качестве оружия против собственных критиков. Соцсети стали источником распространения теорий заговора в Соединенных Штатах, что завершилось штурмом Капитолия. Это вызвало справедливые вопросы относительно цензуры и необходимости контролировать социальные сети. Даже когда демократические протестующие «проповедуют» свое дело в Twitter или YouTube, «автократические воины» ведут активную борьбу с диссидентством.

Конечно, никто не протестует исключительно через социальные медиа, и соцсети точно не повалят диктаторов. Тем не менее, следует признать, что они становятся дестабилизирующей силой для авторитарных правительств. Отчасти это потому, что их влияние очень широко и его трудно контролировать полностью, соцсети распространяют «разносторонние» жалобы и недовольство, объединяя разных людей. Недемократическим лидерам становится гораздо труднее сохранять свое влияние, ведь на фоне расширения сети интернет «традиционные» способы сохранения власти становятся неэффективными. А жестокость, которая будет транслироваться через интернет рискует только более радикально настроить диссидентов.

При этом, соцсети становятся причиной «изоляции» авторитарных режимов. Интернет противопоставляет между собой тех, кто контролирует старые СМИ, и тех, кто контролирует новые платформы. Мьянма проверит, насколько соцсети могут помочь объединить недовольных режимом (на момент переворота 1988 года не было Интернета). Россия покажет, могут ли социальные медиа поддерживать акции протеста до сентябрьских парламентских выборов.

Дискуссия относительно связи между социальными сетями и протестами остается. Одно исследование показало, что доверие людей к своим лидерам, как правило, падает по мере расширения сетей 3G. Цифровая цензура действительно может стать эффективным источником подавления инакомыслия в интернете, но стоит признать, что авторитарным режимам становится все труднее контролировать цифровое пространство. Большая часть самой темной в мире дезинформации распространяется в Интернете, и это тоже трудно контролировать. По крайней мере, радует то, что и диктаторам тоже становится «несладко», резюмирует издание.

На Давосском форуме эксперты обсудили вопрос начала так называемой «новой технологической революции», управляемой развитием искусственного интеллекта, кардинально изменит мир. Недавний глобальный опрос свидетельствует, что 63% руководителей компаний уверены, что уже в ближайшем будущем именно искусственный интеллект получит большее влияние, чем Интернет. Спикеры в Давосе считают, что за развитием технологий на основе искусственного интеллекта стоит следить очень внимательно, ведь технологическая революция может принести как пользу для человечества, так и катастрофические негативные последствия.

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