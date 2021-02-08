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«Никакие морозы не влияют на желание свободы и мира»
Источник материала: Хартия'97
«Никакие морозы не влияют на желание свободы и мира»
Как прошли протестные выходные в Жодино.
В разных районах Жодино, несмотря на мороз, горожане выходили на улицы, чтобы высказать свою позицию по отношению к политическим событиям в нашей стране. «Никакие морозы не влияют на желание свободы и мира», — говорят
1. «V — значит победа и мир, — говорят жители Советской, — После августа 2020 мы точно знаем, что нас много, и правда за нами. А такую идею «не разбіць, не спыніць, не стрымаць».
2. Верш Янки Купалы «Хто ты гэткі?» как символ устремлений белорусов прочитали жители одного из районов Жодино.
3. Жители Жодино и Смолевичей объединились на акции протеста. «Час быць разам», — считают они.
4. Марш в честь международного Дня солидарности с Беларусью 7 февраля прошел в Жодино.
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Как прошли протестные выходные в Жодино.
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