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«Никакие морозы не влияют на желание свободы и мира»

08.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Никакие морозы не влияют на желание свободы и мира»

  • 8.02.2021, 12:56
«Никакие морозы не влияют на желание свободы и мира»

Как прошли протестные выходные в Жодино.

В разных районах Жодино, несмотря на мороз, горожане выходили на улицы, чтобы высказать свою позицию по отношению к политическим событиям в нашей стране. «Никакие морозы не влияют на желание свободы и мира», — говорят ex-press.by жодинцы.

1. «V — значит победа и мир, — говорят жители Советской, — После августа 2020 мы точно знаем, что нас много, и правда за нами. А такую идею «не разбіць, не спыніць, не стрымаць».


2. Верш Янки Купалы «Хто ты гэткі?» как символ устремлений белорусов прочитали жители одного из районов Жодино.

3. Жители Жодино и Смолевичей объединились на акции протеста. «Час быць разам», — считают они.


4. Марш в честь международного Дня солидарности с Беларусью 7 февраля прошел в Жодино.

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Как прошли протестные выходные в Жодино.
 
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