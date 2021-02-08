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Три знака зодиака, которым нет равных в интимной сфере
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Незабываемые Овны
Женщины-Овны в меру романтичны, а также сентиментальны, чувственны и преданны в отношениях. У них может наблюдаться «тяга к господству», так как представительницы знака обожают навязывать свои «правила игры», они открыто говорят о своих желаниях и намерениях, чем и привлекают мужчин.
Женщины этого знака могут оказаться для партнера эталоном женственности и страсти, пределом всяких мечтаний — они готовы заниматься «интимом» всюду, где возникает желание, не обращая внимание на окружение. Они ненасытны, любят всё контролировать, но, предаваясь страсти, способны практически на все. Кроме того, Овны не только знают, чего именно они хотят, но и в курсе, как это получить.
Мужчины-Овны имеют ярко выраженный мужской характер, непредсказуемы и активны. Они просто-таки излучают энергию вожделения, отвергая всяческие правила и условности, совершенно непостоянны в связях, но от партнерши требуют полной самоотдачи, ревнуя «к каждому столбу». Мужчины данного знака не терпят от женщины раздумий – они берут инициативу в свои руки, так как нетерпеливы и страстны. Овны не могут разочаровать, а ночи с ними – незабываемы.
Обожающие эксперименты Скорпионы
Мужчины-Скорпионы всегда производят глубокое впечатление на противоположный пол, буквально порабощая женщин. Притягивает всё — их мощная энергетика, властный взгляд, необходимость завладеть жертвой. Скорпионы любят властвовать и доминировать, так что лучше заранее приготовиться к острым ощущениям – они подарят своим партнершам невероятный «интимный» опыт, а также покажут, какими бывают настоящие близость и страсть.
Женщины-Скорпионы могут изначально казаться неприступными и совершенно холодными, но это не так – они скрывают своё своенравие, властность и умение околдовывать. И тем, кто решится разгадать тайны представительниц данного знака — единственной встречи хватит, чтобы понять, насколько глубоко желание обладать ими. Скорпионы однозначно играют главную роль в отношениях — «задают ритм», у них хорошо развита интуиция (что также немаловажно для интимной сферы), так что они способны открыть партнеру новый яркий мир плотских утех, экспериментируя и наслаждаясь. И да, эти женщины никогда не прощают предательства и измен.
Эмоциональные Водолеи
Женщины-Водолеи стремятся, прежде всего, к эмоциональной близости и им не нравится быть просто «объектом для плотских утех», они – честные и открытые, любят общение и искренность, что часто вредит им самим в жизни. Представительницы знака никогда не «окунаются в страсть с головой» — они предпочтут нежность и будут идеализировать любовь, потому и не потеряют контроль на фоне «гормональной эйфории».
В отношениях представительницы знака крайне изобретательны и приветствуют новые эксперименты в интимной сфере, если они не противоречат их принципам – они многое пробуют и совершенствуют уже имеющиеся идеи, особенно если они направлены на получение наслаждения мужчиной. Водолеи сделают все, чтобы доставить удовольствие любимому, ставя его интересы превыше собственных.
Мужчины-Водолеи разделяют любовь и «интим», при этом чувствуя себя совершенно комфортно. Но всё равно им сложно завязать отношения, ведущие к «половой близости», если отсутствует духовный контакт с женщиной. Представители данного знака всегда интересуются жизнью партнерш и могут поучаствовать, если им необходима помощь. Они общительны, легко заводят новые знакомства, но по-настоящему не сближаются с людьми, а страсть у них возможна лишь после возникновения дружбы, что довольно длительный процесс.
С Водолеями все происходит обдуманно, с продолжительными разнообразными ласками и особым «подходом» — сначала медленно, потом настойчиво и с фееричной кульминацией. Они редко повторяются в постели, так как имеют большой теоретический опыт и не откажутся от практики во всех экспериментах почти без исключений.
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Женщины этого знака могут оказаться для партнера эталоном женственности и страсти.
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