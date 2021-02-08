Политолог: После Румаса и другие чиновники станут жертвами политических амбиций силовиков

Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Если Румас вернется из-за границы, то будет немедленно арестован»







Фото: euroradio.pl

«Если Румас вернется из-за границы, то будет немедленно арестован и получит приличный срок. По-иному быть не может в нынешней ситуации, особенно когда речь идет о крупных политических фигурах или фигурах, которые когда-то входили в окружение Лукашенко. Дело Румаса – это продолжение политического террора, но уже в качестве чисток внутри правящего номенклатурного аппарата», – сказал Усов.

«Он стал фигурой притяжения для многих представителей номенклатуры. Тогда же появились разговоры о возможном расколе номенклатуры, появились надежды, что это продуманный сценарий, связанные с уходом Лукашенко. Вместе с другими факторами это привело к глубинному внутреннему кризису системы», – отметил Усов.

«Когда протест закрывал улицы Минска, то оттягивал на себя все внимание силовых структур. Но когда властям удалось сбить протестную волну, то начался процесс внутренних чисток в бюрократическом аппарате на всех уровнях. Стоит задача полностью вычистить госструктуры от людей, которые проявили нелояльность и солидализировались с протестом, проявили так называемый идеологический оппортунизм. Врагами стали все, кто проявил нелояльность, пусть даже в виде фотографии с сердечками», – считает Усов.







«Румас будет не последним, кого обвинят в коррупции или других преступлениях. Думаю, этими причинами может быть обусловлен и арест директора минского ГУМа», – считает Усов.

«Это дает возможность расширить политическое влияние таким структурам как Служба безопасности президента, КГБ и частично МВД. Чиновники станут жертвами политических амбиций силовиков», – полагает Усов.

«В системе власти наступило умопомрачение»







Фото: belgazeta.by

«Мы видим, что никаких гарантий в нашей стране, в нашем «правовом» государстве, никто не даст. Нет достаточной информации, чтобы судить, повинен Румас в чем-то или нет, но если он в чем-то провинился в глазах руководства сраны и если там есть желание бросить бывшего премьера за решетку, то это будет сделано», – сказал Гончарик.

«Если бы он не заявил о своих президентских амбициях, то вряд ли бы возникло дело «Белгазпромбанка». Ситуация с Бабарико и Румасом подчеркивает, в каком государстве мы живем. Здесь любой может быть арестован, любому могут предъявить надуманные обвинения – будь это простой гражданин или высокопоставленный чиновник. Такое впечатление, что в системе власти наступило умопомрачение», – отметил Гончарик.

«В нашем государстве любая мелочь может сыграть против чиновника. Тем более что Лукашенко не прощает тех, кто был приближен к нему и занимал высокие должности. Он считает, что эти люди не имеют права на собственное мнение, а любую мелочь, любой шаг вправо или шаг влево, трактует как предательство», – считает Гончарик.

«Мы видим, что у нас хватает подготовленных личностей. Лукашенко говорит, что президентами рождаются, но для нормального развития страны президентами должны не рождаться, а становиться», – отметил Гончарик.

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