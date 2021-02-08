|
Политолог: После Румаса и другие чиновники станут жертвами политических амбиций силовиков
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Сам чиновник, руководивший в свое время «Белагропромбанком» и «Банком развития», находится за границей и никак не прокомментировал информацию о коррупционном деле в отношении коллег.
«Если Румас вернется из-за границы, то будет немедленно арестован»
Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии
Фото: euroradio.pl
«Если Румас вернется из-за границы, то будет немедленно арестован и получит приличный срок. По-иному быть не может в нынешней ситуации, особенно когда речь идет о крупных политических фигурах или фигурах, которые когда-то входили в окружение Лукашенко. Дело Румаса – это продолжение политического террора, но уже в качестве чисток внутри правящего номенклатурного аппарата», – сказал Усов.
По его мнению, идея о чистках среди чиновников возникла после выдвижения в президенты экс-руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.
«Он стал фигурой притяжения для многих представителей номенклатуры. Тогда же появились разговоры о возможном расколе номенклатуры, появились надежды, что это продуманный сценарий, связанные с уходом Лукашенко. Вместе с другими факторами это привело к глубинному внутреннему кризису системы», – отметил Усов.
Возможность для чисток в среде номенклатуры дал спад протестной волны.
«Когда протест закрывал улицы Минска, то оттягивал на себя все внимание силовых структур. Но когда властям удалось сбить протестную волну, то начался процесс внутренних чисток в бюрократическом аппарате на всех уровнях. Стоит задача полностью вычистить госструктуры от людей, которые проявили нелояльность и солидализировались с протестом, проявили так называемый идеологический оппортунизм. Врагами стали все, кто проявил нелояльность, пусть даже в виде фотографии с сердечками», – считает Усов.
По его мнению, число жертв чисток будет расти.
«Румас будет не последним, кого обвинят в коррупции или других преступлениях. Думаю, этими причинами может быть обусловлен и арест директора минского ГУМа», – считает Усов.
На его взгляд, «чистки на руку спецслужбам».
«Это дает возможность расширить политическое влияние таким структурам как Служба безопасности президента, КГБ и частично МВД. Чиновники станут жертвами политических амбиций силовиков», – полагает Усов.
«В системе власти наступило умопомрачение»
Бывший председатель Федерации профсоюзов Беларуси и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии
Фото: belgazeta.by
«Мы видим, что никаких гарантий в нашей стране, в нашем «правовом» государстве, никто не даст. Нет достаточной информации, чтобы судить, повинен Румас в чем-то или нет, но если он в чем-то провинился в глазах руководства сраны и если там есть желание бросить бывшего премьера за решетку, то это будет сделано», – сказал Гончарик.
В доказательство он привел пример Виктора Бабарико.
«Если бы он не заявил о своих президентских амбициях, то вряд ли бы возникло дело «Белгазпромбанка». Ситуация с Бабарико и Румасом подчеркивает, в каком государстве мы живем. Здесь любой может быть арестован, любому могут предъявить надуманные обвинения – будь это простой гражданин или высокопоставленный чиновник. Такое впечатление, что в системе власти наступило умопомрачение», – отметил Гончарик.
По его мнению, одна фотография вполне могла стать поворотным моментом в судьбе Румаса.
«В нашем государстве любая мелочь может сыграть против чиновника. Тем более что Лукашенко не прощает тех, кто был приближен к нему и занимал высокие должности. Он считает, что эти люди не имеют права на собственное мнение, а любую мелочь, любой шаг вправо или шаг влево, трактует как предательство», – считает Гончарик.
Вместе с тем новый общественный интерес к персоне Румаса демонстрирует, что в Беларуси «достаточно людей, которые могли бы руководить государством».
«Мы видим, что у нас хватает подготовленных личностей. Лукашенко говорит, что президентами рождаются, но для нормального развития страны президентами должны не рождаться, а становиться», – отметил Гончарик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Если Румас вернется из-за границы, то будет немедленно арестован...»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)