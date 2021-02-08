На вторник объявлен оранжевый уровень опасности

Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.





Так, по данным синоптиков, во вторник ночью и утром во многих районах (днем по востоку) ожидается снегопад.

На большей части территории страны ожидается метель (на дорогах — снежные заносы).

Ночью и утром на большей части территории (днем по северо-востоку) ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

В столице временами снегопад. Метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра порывами 15-20 м/с.