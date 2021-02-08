ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На вторник объявлен оранжевый уровень опасности

08.02.2021 13:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.

На вторник объявлен оранжевый уровень опасности

Так, по данным синоптиков, во вторник ночью и утром во многих районах (днем по востоку) ожидается снегопад.

На большей части территории страны ожидается метель (на дорогах — снежные заносы).

Ночью и утром на большей части территории (днем по северо-востоку) ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

В столице временами снегопад. Метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра порывами 15-20 м/с.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Dodge на загородной дороге столкнулся с двумя грузовиками, водитель погиб (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by