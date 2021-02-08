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«ОМОНовцы сначала жестоко избили, а затем чуть не изнасиловали». 21-летнего парня за акцию протеста отправили в колонию

08.02.2021 13:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Молодечненского района осудил жителя Молодечно (Минская область) Вадима Гурмана 1999 года рождения на 3,5 года колонии за участие в акции протеста 9 августа.

«ОМОНовцы сначала жестоко избили, а затем чуть не изнасиловали». 21-летнего парня за акцию протеста отправили в колонию

Как сообщает правозащитный сайт «Весна» (лишен властями регистрации), приговор 8 февраля вынесла судья Ольга Дубовик.

Гурман признан виновным по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и по ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. Суд признал, что он провоцировал толпу на активные действия против милиции и угрожал насилием милиционерам на акции 9 августа.

Согласно обвинению, на акции протеста против президентских выборов 9 августа Вадим Гурман «выкрикивал лозунги, провоцировал граждан на активные действия, а также угрожал насилием милиционерам Смоленскому, Лазарю, Редько, Синявскому, Нехведовичу, Терентьеву».

По информации правозащитников, на суде эти милиционеры сообщили, что слышали от Гурмана оскорбления, он «заводил толпу, провоцировал агрессию, выкрикивал угрозы».

Гурман признал вину по статье 342, но не признал по статье 364. Также он отрицал, что в тот день якобы был пьян. На своем допросе он рассказал, что при задержании ОМОНом 11 августа его и других избили и распылили газ в лицо. Затем жестокие избиения продолжились во дворе РУВД.

По словам Гурмана, ему и еще одному задержанному Потаповичу «угрожали изнасилованием и пытались снять штаны, однако все же остановились по команде кого-то из руководства РОВД», сообщают правозащитники.

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Суд Молодечненского района осудил жителя Молодечно (Минская область) Вадима Гурмана 1999 года рождения на 3,5 года колонии за участие в акции протеста 9 августа.
 
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