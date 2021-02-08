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Арина Соболенко начала выступление на Australian Open с уверенной победы

08.02.2021 13:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла во второй круг Australian Open.


Фото: twitter.com/adelaidetennis

Белоруска в двух сетах разобралась со словачкой Викторией Кужмовой — 6:0, 6:4. Во втором раунде Арина сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Успешно начал турнир и Егор Герасимов, который победил француза Бенуа Пэра — 6:2, 2:6, 7:6, 7:6.

Далее Герасимова ждет матча с россиянином Асланом Карацевым.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла во второй круг Australian Open.
 
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