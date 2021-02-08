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Арина Соболенко начала выступление на Australian Open с уверенной победы
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла во второй круг Australian Open.
Белоруска в двух сетах разобралась со словачкой Викторией Кужмовой — 6:0, 6:4. Во втором раунде Арина сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Успешно начал турнир и Егор Герасимов, который победил француза Бенуа Пэра — 6:2, 2:6, 7:6, 7:6.
Далее Герасимова ждет матча с россиянином Асланом Карацевым.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла во второй круг Australian Open.
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