Общежитие в Кричеве со ржавыми душевыми отремонтируют уже в этом году. Так решил глава области

Источник материала: Tut.by

Помните, на прошлой неделе мы рассказывали о том, что жители одного из общежитий в Кричеве жалуются на старые прогнившие трубы , ржавую из-за этого воду и состояние общих душевых? Местные чиновники рассказывали тогда, что в курсе ситуации, капремонт планируют в 2022 году. Но после публикации на TUT.BY глава области решил оперативно выделить средства, чтобы привести общежитие в порядок уже в этом году.



Фото предоставлено читателями TUT.BY

Напомним коротко: речь об общежитии на улице Октябрьской, 36а в Кричеве. В нем живут работники различных организаций, и проблема с водой у всех — из-за старых труб. Это видно по состоянию общих душевых, которые все в пятнах рыжего налета.

Впрочем, по словам кричевлян, проблема не только в воде — ремонт в общежитии не проводился с момента его сдачи в эксплуатацию.



Фото предоставлено читателями TUT.BY



Фото предоставлено читателями TUT.BY

Так выглядит вход в душевые в общежитии на улице Октябрьской, 36а.









В Кричевском райисполкоме рассказывали, что в этом году деньги выделили лишь на капремонт более старых и проблемных многоэтажек. А общежитием займутся в следующем году.

Однако после публикации на TUT.BY председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц решил, что капремонт общежитию нужен сейчас.

Зампредседателя Кричевского райисполкома Михаил Асмоловский подтвердил TUT.BY, что здание на улице Октябрьской, 36а включили в уже сформированный список объектов, которые ждет капремонт в 2021 году.

— К началу июля мы должны уже начать работы по капремонту общежития и закончить их в течение года. Сколько именно средств понадобится на него, точно пока не известно — документация еще полностью не готова, — сказал Михаил Асмоловский.

Ранее начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Кричевского райисполкома Ирина Качанова рассказывала , что стоимость капремонта обычного общежития обходится от 400 тыс. рублей — или от 170 рублей за м2. Но с общежитием на улице Октябрьской, 36а есть нюанс: оно маленькое и работ там достаточно много, потому капремонт обойдется дороже — ориентировочно от 350 рублей за м2. То есть в среднем — 431 тыс. рублей при общей площади 1231 м2.