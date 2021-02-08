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Общежитие в Кричеве со ржавыми душевыми отремонтируют уже в этом году. Так решил глава области
Источник материала: Tut.by
Помните, на прошлой неделе мы рассказывали о том, что жители одного из общежитий в Кричеве
Напомним коротко: речь об общежитии на улице Октябрьской, 36а в Кричеве. В нем живут работники различных организаций, и проблема с водой у всех — из-за старых труб. Это видно по состоянию общих душевых, которые все в пятнах рыжего налета.
Впрочем, по словам кричевлян, проблема не только в воде — ремонт в общежитии не проводился с момента его сдачи в эксплуатацию.
Так выглядит вход в душевые в общежитии на улице Октябрьской, 36а.
В Кричевском райисполкоме рассказывали, что в этом году деньги выделили лишь на капремонт более старых и проблемных многоэтажек. А общежитием займутся в следующем году.
Однако после публикации на TUT.BY председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц решил, что капремонт общежитию нужен сейчас.
Зампредседателя Кричевского райисполкома Михаил Асмоловский подтвердил TUT.BY, что здание на улице Октябрьской, 36а включили в уже сформированный список объектов, которые ждет капремонт в 2021 году.
— К началу июля мы должны уже начать работы по капремонту общежития и закончить их в течение года. Сколько именно средств понадобится на него, точно пока не известно — документация еще полностью не готова, — сказал Михаил Асмоловский.
Ранее начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Кричевского райисполкома Ирина Качанова
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После публикации на TUT.BY чиновники решили ускорить процесс ремонта общежития и выделить дополнительные деньги.
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