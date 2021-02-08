ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вот когда Apple может выпустить iPhone SE 3

08.02.2021 13:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Похоже, в Apple решили отложить запуск нового iPhone SE (3-го поколения) до следующего года. Во всяком случае, об этом заявляют аналитики из JPMorgan Chase, сообщает Gizchina.


На фото iPhone 11. Фото: The Verge

По прогнозам экспертов, ожидать выхода смартфона в этом году, как предсказывалось раньше, все же не стоит. В Apple якобы перенесли релиз смартфона на 2022 год. На это решение повлиял повышенный спрос на продающийся сейчас iPhone 11 — новая модель могла бы пошатнуть позиции этого телефона на рынке.

Правда, от iPhone 11 будущему iPhone SE 3 достанется достаточно много деталей. Так, размер IPS-экрана составит 6,1 дюйма, в нем будет вырез под Face ID. Камеры также повторят те, что используются в «одиннадцатом». То есть стоит ожидать пары двух 12-мегапиксельных модулей с оптической стабилизацией. Процессором выступит A14 Bionic, как в нынешних iPhone 12. Правда, телефон могут лишить поддержки 5G.

Также возможна (но это еще точно не подтверждено) установка сканера отпечатков пальцев в клавишу питания наподобие того, как это реализовано в крайнем iPad Air.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, в этом году ждать iPhone SE 3 все же не стоит.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы опасаются, что из продажи исчезнут товары Nivea. Почему и что говорят чиновники и импортеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by