Вот когда Apple может выпустить iPhone SE 3

Источник материала: Tut.by

Похоже, в Apple решили отложить запуск нового iPhone SE (3-го поколения) до следующего года. Во всяком случае, об этом заявляют аналитики из JPMorgan Chase, сообщает Gizchina .



На фото iPhone 11. Фото: The Verge

По прогнозам экспертов, ожидать выхода смартфона в этом году, как предсказывалось раньше, все же не стоит. В Apple якобы перенесли релиз смартфона на 2022 год. На это решение повлиял повышенный спрос на продающийся сейчас iPhone 11 — новая модель могла бы пошатнуть позиции этого телефона на рынке.

Правда, от iPhone 11 будущему iPhone SE 3 достанется достаточно много деталей. Так, размер IPS-экрана составит 6,1 дюйма, в нем будет вырез под Face ID. Камеры также повторят те, что используются в «одиннадцатом». То есть стоит ожидать пары двух 12-мегапиксельных модулей с оптической стабилизацией. Процессором выступит A14 Bionic, как в нынешних iPhone 12. Правда, телефон могут лишить поддержки 5G.

Также возможна (но это еще точно не подтверждено) установка сканера отпечатков пальцев в клавишу питания наподобие того, как это реализовано в крайнем iPad Air.