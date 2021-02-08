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Белорусы опасаются, что из продажи исчезнут товары Nivea. Почему и что говорят чиновники и импортеры

08.02.2021 13:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время читатели активно сообщают о том, что вскоре продукция Nivea может исчезнуть с полок белорусских магазинов — якобы ее ввоз собирается запретить «то ли таможня, то ли Госстандарт». Индивидуальные предприниматели, которые торгуют этой продукцией, сообщали, что импортеры предлагали закупиться побольше, так как могут быть трудности с поставками. Некоторые читатели и вовсе утверждали, что отгрузки продукции в нашу страну уже едва ли не приостановлены. Таких сообщений было так много, что мы решили проверить, как обстоит ситуация с поставками продукции Nivea на белорусский рынок. Тем более источник тревог понятен: Nivea первой отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси. При этом дистрибьютор компании LIQUI MOLY, которая также заявила об отказе быт спонсором чемпионате, если он пройдет в наше стране, расторг контракт с брендом. FINANCE.TUT.BY проверил, соответствуют ли эти слухи действительности.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Beiersdorf AG

Что говорят чиновники

В Госстандарте на наши вопросы ответили следующее:

— Сообщаем, что продукция бренда Nivea в реестре опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, отсутствует.

В ГТК еще в конце января сообщили TUT.BY, что не располагают информацией про какие-либо изменения касательно ввоза Nivea.

— В Таможенном комитете таких данных нет, — сказал заместитель председателя ГТК Николай Свирид.

А что говорят импортеры и торговля

Вопросы о том, есть ли сейчас какие-либо трудности с поставками продукции бренда Nivea, мы также задали ее поставщикам в Беларуси. Они говорят, что никакие проблемы с поставками продукции не возникали, товары доставляют в нашу страну по той же схеме, что и раньше. «Сейчас никаких проблем нет, все продолжается как обычно», — пояснил импортер.

Что касается продавцов товаров Nivea, то у одного из крупных участников рынка, как сообщили нам, взяли на проверку на пробу продукцию этой компании. В торговой сети подтвердили эту информацию, но уточнили, что это плановая проверка, под которую подпадают продаваемые товары. Еще в одной крупной торговой сети сообщили о том, что у них «информации о том, что есть или будут какие-либо изменения в отношении этой продукции, в настоящий момент нет».

В крупном интернет-магазине, который среди прочего предлагает Nivea, также сказали, что проблем с поставками нет. При этом добавили, что «это не самый популярный и ходовой бренд среди тех, которые мы предлагаем».

Напомним, после того как Nivea первой отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси, некоторые белорусы стали скупать продукцию этого бренда, даже те, кто до этого ей не пользовался. Но были и те, кто выступал за игнорирование этой марки из-за позиции по чемпионату мира.

Если вы располагаете какой-либо информацией о поставках и продажах Nivea, то напишите нам в телеграм @bobkov_tut.

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