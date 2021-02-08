Киевское «Динамо» разгромило БАТЭ на сборах в Турции

Источник материала: Tut.by

БАТЭ 3 февраля улетел-таки на сборы в Турцию, и сегодня команда провела первый спарринг против киевского «Динамо». Клуб из Украины разгромил «желто-синих» со счетом 5:2. Три гола были забиты в первые 25 минут матча.



Фото: «Динамо» (Киев)

Отметим, что для киевлян это был последний товарищеский матч перед отлетом домой, а для борисовчан — первый после прибытия на сборы.

БАТЭ — «Динамо-Киев» — 2:5

Анталья. 8 февраля. «Mardan Sports Complex».

БАТЭ: Чичкан, А. Филипович (М. Володько, 70), Я. Филипович (Супранович, 70), Копитович (Рыбак, 46), Малькевич (Нечаев, 46), Носко (Волков, 46), Яблонский, Умаров, Драгун (к) (Сигневич, 19), Нехайчик (Бессмертный, 46), Скавыш (Сарока, 38).

«Динамо-Киев»: Бущан (Нещерет, 46; Моргун, 86), Миколенко (Сидклей, 68), Попов (Сирота, 72), Забарный (Шабанов, 58), Караваев (Кендзера, 46), Андриевский, Шепелев (Сидорчук, 46), Буяльский (Дуэлунд, 72), Карлос де Пена (Родригес, 46), Цыганков (к) (Леднев, 62), Беседин.

Голы: 0:1 — Цыганков (7). 0:2 — Карлос де Пена (20, со штрафного). 0:3 — Копитович (24, автогол). 1:3 — Умаров (78, со штрафного). 1:4 — Дуэлунд (85). 2:4 — Сарока (86, пас — Нечаев). 2:5 — Родригес (88).

БАТЭ, который пять дней назад прибыл на сборы в Турцию, далек еще от оптимальных кондиций. «Динамо» уже в ближайшую субботу сыграет в чемпионате Украины.

Первый тайм прошел с тотальным преимуществом динамовцев, которые к 25-й минуте забили три гола.

Во втором тайме они продолжили контролировать игру, но немного расслабились, стали позволять борисовчанам близко подходить к своим воротам.

БАТЭ сумел забить два гола, отличились Шохбоз Умаров и Антон Сарока. Но киевляне взвинтили темп и забили еще два мяча в ворота белорусского клуба.

Добавим, что в первом тайме травмы получили Станислав Драгун и Максим Скавыш.

Напомним, что после выхода из отпуска БАТЭ тренировался в Минске и провел три товарищеских матча.

Вначале новый главный тренер Виталий Жуковский проверил ближайший резерв команды в игре против «Немана», потерпев поражение со счетом 1:4 .

Затем было две игры против «Ислочи», которые завершились волевой победой «желто-синих».

Как менялся БАТЭ в межсезонье

Борисовчане второй год подряд остаются без золотых медалей чемпионата, и руководство клуба находится в поисках равновесия.

В 2021 году у руля команды стал Виталий Жуковский, ранее 11 лет тренировавший «Ислочь».

Из БАТЭ ушли несколько ключевых игроков. В «Шахтер» перешли Игорь Стасевич и Егор Филипенко. Также команду покинул Дмитрий Бага и Эрвейн Мукам.

В стан «желто-синих» приходят молодые игроки. Из «Белшины» перешел Данила Нечаев. Из «Ислочи» — Семен Лазарчик.

Еще в прошлом году были подписаны игроки «Энергетика-БГУ» Алексей Носко и Шохбоз Умаров. Из «Витебска» перебрался Сергей Волков.

А 6 февраля БАТЭ объявил о возвращении в Борисов защитника Максима Володько.

Странности с зарубежными сборами

Клубам запретили сборы вне Беларуси, пригрозив отменой господдержки, которая является существенной статьей дохода. Это внесло коррективы в планы борисовчан, которые хотели улететь в Турцию 27 января и провести там целый месяц.

Но не улетели. Вот как высказался об этом министр спорта Сергей Ковальчук:

— О зарубежных сборах. Андрей Капский, ты не обижайся за БАТЭ. Вам отказано. Такое же письмо есть у «Шахтера». Но солигорский клуб улетел в ОАЭ. Потрачен годовой бюджет клуба первой лиги на год. Приедут — будут держать ответ за все.

Что даст этот сбор? В прошлом сезоне три провели и уступили молдавскому клубу в серии пенальти. Если бы в Беларуси готовились, хуже было бы? Не рассказывайте сказки. Лучше играть после зарубежного сбора не будете.

Вернусь к БАТЭ. Большой клуб, прославил страну на международной арене, а сколько вложил за 25 лет в свою школу? Написано, что клубы должны тратить не менее 10 процентов своего бюджета на развитие юношей. Вот они и выделяют ровно 10. Единицы — 15, 20. Не будет детского футбола — не появится и взрослого. Вот куда нам надо всем опуститься, — добавил Ковальчук, слова которого приводит «Прессбол».

Но БАТЭ все же нашел в себе смелость и силы улететь в Турцию , случилось это 3 февраля. В клубе подчеркнули, что оплата всех расходов в зарубежном учебно-тренировочном сборе, как ранее, так и в текущем подготовительном цикле, осуществляется только за счет собственных денежных средств клуба.

Из других клубов Беларуси на сборы также улетели «Шахтер», «Рух» и минское «Динамо».