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Киевское «Динамо» разгромило БАТЭ на сборах в Турции
Источник материала: Tut.by
БАТЭ 3 февраля улетел-таки на сборы в Турцию, и сегодня команда провела первый спарринг против киевского «Динамо». Клуб из Украины разгромил «желто-синих» со счетом 5:2. Три гола были забиты в первые 25 минут матча.
Отметим, что для киевлян это был последний товарищеский матч перед отлетом домой, а для борисовчан — первый после прибытия на сборы.
БАТЭ — «Динамо-Киев» — 2:5
Анталья. 8 февраля. «Mardan Sports Complex».
БАТЭ: Чичкан, А. Филипович (М. Володько, 70), Я. Филипович (Супранович, 70), Копитович (Рыбак, 46), Малькевич (Нечаев, 46), Носко (Волков, 46), Яблонский, Умаров, Драгун (к) (Сигневич, 19), Нехайчик (Бессмертный, 46), Скавыш (Сарока, 38).
«Динамо-Киев»: Бущан (Нещерет, 46; Моргун, 86), Миколенко (Сидклей, 68), Попов (Сирота, 72), Забарный (Шабанов, 58), Караваев (Кендзера, 46), Андриевский, Шепелев (Сидорчук, 46), Буяльский (Дуэлунд, 72), Карлос де Пена (Родригес, 46), Цыганков (к) (Леднев, 62), Беседин.
Голы: 0:1 — Цыганков (7). 0:2 — Карлос де Пена (20, со штрафного). 0:3 — Копитович (24, автогол). 1:3 — Умаров (78, со штрафного). 1:4 — Дуэлунд (85). 2:4 — Сарока (86, пас — Нечаев). 2:5 — Родригес (88).
БАТЭ, который пять дней назад прибыл на сборы в Турцию, далек еще от оптимальных кондиций. «Динамо» уже в ближайшую субботу сыграет в чемпионате Украины.
Первый тайм прошел с тотальным преимуществом динамовцев, которые к 25-й минуте забили три гола.
Во втором тайме они продолжили контролировать игру, но немного расслабились, стали позволять борисовчанам близко подходить к своим воротам.
БАТЭ сумел забить два гола, отличились Шохбоз Умаров и Антон Сарока. Но киевляне взвинтили темп и забили еще два мяча в ворота белорусского клуба.
Добавим, что в первом тайме травмы получили Станислав Драгун и Максим Скавыш.
Напомним, что после выхода из отпуска БАТЭ тренировался в Минске и провел три товарищеских матча.
Вначале новый главный тренер Виталий Жуковский проверил ближайший резерв команды в игре против «Немана»,
Затем было две игры против «Ислочи», которые завершились волевой победой «желто-синих».
Как менялся БАТЭ в межсезонье
Борисовчане второй год подряд остаются без золотых медалей чемпионата, и руководство клуба находится в поисках равновесия.
В 2021 году у руля команды стал Виталий Жуковский, ранее 11 лет тренировавший «Ислочь».
Из БАТЭ ушли несколько ключевых игроков. В «Шахтер» перешли Игорь Стасевич и Егор Филипенко. Также команду покинул Дмитрий Бага и Эрвейн Мукам.
В стан «желто-синих» приходят молодые игроки. Из «Белшины» перешел Данила Нечаев. Из «Ислочи» — Семен Лазарчик.
Еще в прошлом году были подписаны игроки «Энергетика-БГУ» Алексей Носко и Шохбоз Умаров. Из «Витебска» перебрался Сергей Волков.
А 6 февраля БАТЭ
Странности с зарубежными сборами
Клубам запретили сборы вне Беларуси, пригрозив отменой господдержки, которая является существенной статьей дохода. Это внесло коррективы в планы борисовчан, которые хотели улететь в Турцию 27 января и провести там целый месяц.
Но не улетели. Вот как высказался об этом министр спорта Сергей Ковальчук:
— О зарубежных сборах. Андрей Капский, ты не обижайся за БАТЭ. Вам отказано. Такое же письмо есть у «Шахтера». Но солигорский клуб улетел в ОАЭ. Потрачен годовой бюджет клуба первой лиги на год. Приедут — будут держать ответ за все.
Что даст этот сбор? В прошлом сезоне три провели и уступили молдавскому клубу в серии пенальти. Если бы в Беларуси готовились, хуже было бы? Не рассказывайте сказки. Лучше играть после зарубежного сбора не будете.
Вернусь к БАТЭ. Большой клуб, прославил страну на международной арене, а сколько вложил за 25 лет в свою школу? Написано, что клубы должны тратить не менее 10 процентов своего бюджета на развитие юношей. Вот они и выделяют ровно 10. Единицы — 15, 20. Не будет детского футбола — не появится и взрослого. Вот куда нам надо всем опуститься, — добавил Ковальчук, слова которого приводит «Прессбол».
Но БАТЭ все же нашел в себе смелость и силы
Из других клубов Беларуси на сборы также улетели «Шахтер», «Рух» и минское «Динамо».
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8 февраля БАТЭ провел первый товарищеский матч на сборах в Турции.
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