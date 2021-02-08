Итальянский миллиардер хочет инвестировать в белорусский футбольный клуб

Источник материала: Tut.by

Итальянский миллиардер Маурицио Миан заинтересован в инвестициях в белорусский футбольный клуб. Об этом сообщает итальянское издание Il Tirreno.



Фото: La Nazione

По информации газеты, Миан, который ранее был президентом футбольного клуба «Пиза», уже дважды встречался со своим компаньоном — в Дубае и Санто-Доминго. Исходя из комментария бизнесмена, его партнером является бывший футболист сборной Беларуси Виталий Кутузов, проведший большую часть карьеры в Италии.

«Да, я намерен инвестировать в футбольную команду, но не обязательно буду ее приобретать. Давайте не бежать впереди паровоза. Могу лишь сказать, что Виталий Кутузов сейчас проделывает важную работу», — сказал Миан.

При этом Il Tirreno отмечает, что вряд ли Миана заинтересуют клубы, принадлежащие государству.





Миан — известный бизнесмен, владелец компании Gunther Corporation, которая ведет дела в сфере элитной недвижимости и издательской деятельности.

С 2002 по 2005 год он был президентом итальянского клуба «Пиза». А в 2007 и 2008 годах за этот клуб играл белорусский форвард Виталий Кутузов. Примечательно, что почетным президентом «Пизы» во времена Миана была его собака по кличке Гюнтер.

Виталий Кутузов подтвердил SPORT.TUT.BY информацию из газеты, но воздержался от дальнейших комментариев.