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В Любанском районе двое сельчан избили милиционера и отобрали оружие
Источник материала: Партизан
УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о нападении на милиционера в сентябре в Любанском районе, двоим мужчинам предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СК.
По данным следствия, 3 сентября 27-летний парень из деревни Красная Поляна выпивал вместе со своим 43-летним дядей. Затем они решили проехаться на мотоцикле. У агрогородка Сосны их остановил участковый. Он собирался составить протокол за пьяную езду. Мужчинам это не понравилось, и они напали на милиционера, нецензурно выражаясь и угрожая, нанесли ему более 10 ударов руками, повалили на землю и попытались завладеть его табельным пистолетом Макарова с патронами.
Участковый сделал предупредительный выстрел, но нападавшие не остановились. 43-летний мужчина захватил руку милиционера, которой тот держал оружие, и направил пистолет на его голову. Также он сорвал с его груди видеорегистратор, на котором велась запись. Затем мужчины бросили участкового и попытались скрыться, уехав на мотоцикле, но их задержали.
Обоим мужчинам по итогам расследования было предъявлено обвинение в хищении огнестрельного оружия группой лиц путем разбоя по ч. 4 ст. 294 УК. Также 43-летний мужчина был обвинен в насилии в отношении милиционера по ст. 364 УК, а 27-летний — в сопротивлении по ч. 2 ст. 363 УК.
Обвиняемые находятся под стражей. Дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о нападении на милиционера в сентябре в Любанском районе, двоим мужчинам предъявлено обвинение,...
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