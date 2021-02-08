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Пропагандистский шум: Лукашенко заранее нахваливает социсследовние к ВНС

08.02.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выступать на Всебелорусском народном собрании, не зная глубинных настроений в обществе, очень сложно, об этом сказал Александр Лукашенко во Дворце Независимости в ходе совещания о подготовке ВНС.


Лучший показатель общественных настроений. 


Александр Лукашенко рассказал о социологическом исследовании, которое проводилось в Беларуси в течении месяца в несколько этапов. Всего в соцопросе приняло участие около 10 тысяч белорусов.

"Это, можно сказать, глубокое изучение настроений в нашем обществе. Это в 10 раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей", - отметил он.

После чего добавил, что на первом этапе изучались настроения городских жителей. В том числе "предприятия были исследованы среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные - взяли середину".

На втором этапе исследований изучалось общественное мнение населения в целом, "начиная от сел и деревень, и заканчивая городом Минском".

Лукашенко сообщил, что сейчас результаты проведенных исследований проходят стадию обобщения. 

"Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроений наших людей", - цитирует Александра Лукашенко БелТА.

Причем он выразил уверенность, что у социологических исследований в республике самая высокая объективность. Соцопросы также проводили и иностранные специалисты.

"Они будут, прежде всего, подводить итоги. И наши работали - и государственные, и частные социологические организации", - заверил белорусский лидер.
После чего поблагодарил всех, кто принял участие в опросе в качестве респондента. Сами исследования проходили на условиях анонимности.

"Это будет иметь большое значение для выработки будущих программ и будущего движения нашей страны в том или ином направлении", - резюмировал Александр Лукашенко.

Ясно, что все вышесказанное - пропагандистский шум. Объективность социологических исследований в Беларуси это нечто из разряда объективности белорусских выборов. Да и к Всебелорусскому собранию уже давно все готово, программы написаны. То есть результаты исследования власти знали еще до начала соцопроса. 
 
 
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Выступать на Всебелорусском народном собрании, не зная глубинных настроений в обществе, очень сложно, об этом сказал Александр Лукашенко во Дворце Независимости в...
 
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