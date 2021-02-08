Под Могилевом бесправник на Dodge вылетел на встречку и врезался в две фуры. Мужчина погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с двумя фурами вблизи деревни Застенки Могилевского района, сообщили в областной ГАИ.

Авария произошла 7 февраля, в 22.00. Установлено, что 27-летний водитель Dodge Neon не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в полуприцеп автопоезда. После этого он продолжил движение по встречке и врезался в фуру Scania.

В резульатте ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. В милиции отметили, что водительское удостоверение он никогда не получал и, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.