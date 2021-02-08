|
Под Могилевом бесправник на Dodge вылетел на встречку и врезался в две фуры. Мужчина погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки погиб при столкновении с двумя фурами вблизи деревни Застенки Могилевского района,
Авария произошла 7 февраля, в 22.00. Установлено, что 27-летний водитель Dodge Neon не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в полуприцеп автопоезда. После этого он продолжил движение по встречке и врезался в фуру Scania.
В резульатте ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. В милиции отметили, что водительское удостоверение он никогда не получал и, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)