﻿ Под Могилевом бесправник на Dodge вылетел на встречку и врезался в две фуры. Мужчина погиб. 21.by
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Под Могилевом бесправник на Dodge вылетел на встречку и врезался в две фуры. Мужчина погиб

08.02.2021 13:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с двумя фурами вблизи деревни Застенки Могилевского района, сообщили в областной ГАИ.

Авария произошла 7 февраля, в 22.00. Установлено, что 27-летний водитель Dodge Neon не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в полуприцеп автопоезда. После этого он продолжил движение по встречке и врезался в фуру Scania.

В резульатте ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. В милиции отметили, что водительское удостоверение он никогда не получал и, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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По предварительной информации, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
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