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Фильм ужасов: эпичное появление The Weeknd на "Суперкубке" шокировало сеть

08.02.2021 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В сети обсуждают недавнее выступление американского исполнителя The Weeknd на "Суперкубке-2021": эпичный номер стал примером прекрасного тизера к любому ужастику.

© REUTERS / BRIAN SNYDER
В этом году перерывы между футбольными таймами разбавил The Weeknd

Накануне, 7 февраля, в США состоялся финальный матч за титул чемпиона национальной футбольной лиги. Традиционно перерывы между футбольными таймами разбавляет выступление музыканта: в 2021 году такая возможность выпала музыканту The Weeknd. Ходят слухи, что на свое выступление Абель Тесфайе выделил несколько миллионов долларов с личного счета, чтобы организовать невероятное шоу.

© REUTERS / Kim Klement
The Weeknd выступает во время шоу на "Суперкубке-2021"

В сети обсуждают эпичное появление The Weeknd на сцене: пугающая атмосфера шоу напомнила поклонникам фильм ужасов.

На "Суперкубке" певец не стал отходить от любимой стилистики: даже танцоры надели ярко-красные пиджаки и забинтовали свои лица. Но больше всего фанатам запомнился момент, когда музыкант прошел по золотому лабиринту и начал убегать от дюжины своих копий.

"Это настоящий хоррор между таймами"; "Это выступление - настоящая каша из фильмов "Спокойной ночи, мамочка", "Кожа, в которой я живу" и эпизодов из клипов Майкла Джексона", - прокомментировали в сети.
Напомним, что до этого музыкант показал снимок с ботоксом и филлерами и взорвал сеть. 

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