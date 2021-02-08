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Фильм ужасов: эпичное появление The Weeknd на "Суперкубке" шокировало сеть
08.02.2021 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В сети обсуждают недавнее выступление американского исполнителя The Weeknd на "Суперкубке-2021": эпичный номер стал примером прекрасного тизера к любому ужастику.
© REUTERS / BRIAN SNYDER
В этом году перерывы между футбольными таймами разбавил The Weeknd
Накануне, 7 февраля, в США состоялся финальный матч за титул чемпиона национальной футбольной лиги. Традиционно перерывы между футбольными таймами разбавляет выступление музыканта: в 2021 году такая возможность выпала музыканту The Weeknd. Ходят слухи, что на свое выступление Абель Тесфайе выделил несколько миллионов долларов с личного счета, чтобы организовать невероятное шоу.
© REUTERS / Kim Klement
The Weeknd выступает во время шоу на "Суперкубке-2021"
В сети обсуждают эпичное появление The Weeknd на сцене: пугающая атмосфера шоу напомнила поклонникам фильм ужасов.
На "Суперкубке" певец не стал отходить от любимой стилистики: даже танцоры надели ярко-красные пиджаки и забинтовали свои лица. Но больше всего фанатам запомнился момент, когда музыкант прошел по золотому лабиринту и начал убегать от дюжины своих копий.
"Это настоящий хоррор между таймами"; "Это выступление - настоящая каша из фильмов "Спокойной ночи, мамочка", "Кожа, в которой я живу" и эпизодов из клипов Майкла Джексона", - прокомментировали в сети.
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Пользователи социальных сетей сходятся во мнении, что миллионы долларов, потраченные на подготовку номера, были потрачены не зря.
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