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Каунас покупает 100 гибридных автобусов MAN

08.02.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Литовский Каунас обновляет парк городских автобусов за счет покупки сразу сотни гибридных низкопольников MAN Lion’s City Efficient Hybrid. Такое решение принято на основе тестовых испытаний. Партию автобусов транспортный оператор Kauno Autobusai заказал после того, как предоставленный производителем MAN Lion’s City Efficient Hybrid курсировал между центром города и аэропортом в течение нескольких недель.

Планируется, что вся партия будет поставлена ориентировочно к середине 2021 года. Что за модель MAN Lion’s City Efficient Hybrid и чем она интересна?

В этих машинах между двигателем и коробкой передач расположен электромотор. Его питает небольшая батарея, которая накапливает энергию рекуперации от торможений. В итоге электродвигатель помогает ДВС на старте с места, а также в сложных условиях вроде движения в подъем. Еще он позволяет задействовать функцию start-stop, отключая основной двигатель на любых остановках.

Каунас покупает 100 гибридных автобусов MAN

Восстановленная энергия собирается в резервуаре Ultracap, установленном на крыше, от которого питается бортовая сеть как во время работы двигателя, так и при его выключении. Модуль MAN Efficient Hybrid рассчитан на 2,6 миллиона циклов остановки и запуска двигателя в городе.

Каунас покупает 100 гибридных автобусов MAN

С учетом современных эпидемических реалий все автобусы оборудованы стеклянной перегородкой, отделяющей рабочее место водителя от салона. Европейские фирмы по-прежнему предпочитают делать рабочее место водителя открыто-застекленным, а не перенимать передовой российский и белорусский (читай старый добрый советский) опыт с основательно отгороженным водительским пространством.

Каунас покупает 100 гибридных автобусов MAN

Самый первый MAN Lion’s City Efficient Hybrid начал работать в 2010 году в Мюнхене. С тех пор появились уже автобусы второго поколения, а суммарное количество выпущенных гибридов перевалило за 1000. Низкопольники MAN Lion’s City Efficient Hybrid можно встретить в Мадриде, Барселоне, Вене, Варшаве, Дрездене, Нюрнберге, Париже, Милане, Вольфсбурге, Любеке.

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Литовский Каунас обновляет парк городских автобусов за счет покупки сразу сотни гибридных низкопольников MAN Lion’s City Efficient Hybrid. Такое решение принято на основе...
 
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