Минздрав: поджегший себя на площади Независимости до сих пор в тяжелом состоянии

Источник материала: Onliner

Шестнадцать дней прошло с того дня, как 35-летний водитель троллейбуса Павел Баньковский поджег себя на площади Независимости. Мужчину удалось потушить, с 72% ожогов тела его отправили в реанимацию. Как рассказали Onliner в Минздраве, состояние Павла по-прежнему тяжелое.

Вот уже 17-й день Павел находится в крайне тяжелом состоянии в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

— Состояние мужчины продолжает оставаться крайне тяжелым, он находится на аппарате ИВЛ, врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь, — рассказали Onliner в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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