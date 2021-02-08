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Минздрав: поджегший себя на площади Независимости до сих пор в тяжелом состоянии

08.02.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Шестнадцать дней прошло с того дня, как 35-летний водитель троллейбуса Павел Баньковский поджег себя на площади Независимости. Мужчину удалось потушить, с 72% ожогов тела его отправили в реанимацию. Как рассказали Onliner в Минздраве, состояние Павла по-прежнему тяжелое.

Вот уже 17-й день Павел находится в крайне тяжелом состоянии в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

— Состояние мужчины продолжает оставаться крайне тяжелым, он находится на аппарате ИВЛ, врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь, — рассказали Onliner в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Теги: Минск
 
 
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Шестнадцать дней прошло с того дня, как 35-летний водитель троллейбуса Павел Баньковский поджег себя на площади Независимости. Мужчину удалось потушить, с 72% ожогов...
 
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