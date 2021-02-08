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Российский эксперт: отказ от обязательных масок возможен в мае
Источник материала: Onliner
Снятие обязательного масочного режима в России может произойти уже в мае. Такое мнение
— Если мы видим снижение заболеваемости при неснижаемом охвате тестирования методом ПЦР, то можно говорить о каком-то послаблении режима ограничений. Летние месяцы всегда были довольно-таки благоприятны по заболеваемости любыми ОРВИ... На сегодняшний момент с высокой долей вероятности можно утверждать, что к лету необходимость масочного режима отпадет. Может быть, это будет и середина мая, может быть, это будет и начало мая, тут сейчас строить какие-то прогнозы мало оснований, — отметил Вознесенский.
Другой специалист, врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, сообщил о признаках завершения эпидемии в Москве:
— Эпидемия, по крайней мере в Москве, подходит к завершению, судя по количеству людей, уже контактировавших с вирусом. Это количество складывается из трех когорт: люди, которые перенесли заболевание в видимой форме; люди, которые перенесли в латентной форме или бессимптомно (а их количество примерно в 10 раз больше, чем выявленных зараженных); и третьи — это количество вакцинированных.
повязка, 2 слоя, цвет: черный
повязка, 3 слоя, цвет: голубой
респиратор-полумаска, 5 слоёв, FFP2, цвет: белый
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Снятие обязательного масочного режима в России может произойти уже в мае. Такое мнение высказал в комментарии «РИА Новости» кандидат медицинских наук, доцент...
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