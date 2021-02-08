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Российский эксперт: отказ от обязательных масок возможен в мае

08.02.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Снятие обязательного масочного режима в России может произойти уже в мае. Такое мнение высказал в комментарии «РИА Новости» кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

— Если мы видим снижение заболеваемости при неснижаемом охвате тестирования методом ПЦР, то можно говорить о каком-то послаблении режима ограничений. Летние месяцы всегда были довольно-таки благоприятны по заболеваемости любыми ОРВИ... На сегодняшний момент с высокой долей вероятности можно утверждать, что к лету необходимость масочного режима отпадет. Может быть, это будет и середина мая, может быть, это будет и начало мая, тут сейчас строить какие-то прогнозы мало оснований, — отметил Вознесенский.

Другой специалист, врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, сообщил о признаках завершения эпидемии в Москве:

— Эпидемия, по крайней мере в Москве, подходит к завершению, судя по количеству людей, уже контактировавших с вирусом. Это количество складывается из трех когорт: люди, которые перенесли заболевание в видимой форме; люди, которые перенесли в латентной форме или бессимптомно (а их количество примерно в 10 раз больше, чем выявленных зараженных); и третьи — это количество вакцинированных.

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Снятие обязательного масочного режима в России может произойти уже в мае. Такое мнение высказал в комментарии «РИА Новости» кандидат медицинских наук, доцент...
 
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