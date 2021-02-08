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В Гродно судят за гномика с бело-красно-белым флажком в окне
Источник материала: UDFВ суде Октябрьского района Гродно судят Юрия Яроша за декоративного гномика с бело-расно-белым флажком в руке. Фотографию выставленного на окне гномика сделала Ольга Бондарева. Она известна гродненцам тем, что участвует в автопробегах, поддерживает сотрудников ОМОНа на акциях и закрашивает бело-красно-белую символику на улицах города,
Фото: s13.ru
Согласно составленному протоколу, Юрию Ярошу предъявили обвинение в проведении одиночного пикета. Судебный процесс ведёт судья Валерий Шпак.
На суде обвиняемый пояснил, что в тот день его супруга обратила внимание, что украшение на их окнах фотографируют две женщины.
— Мы не особо придали этому значение, так как окна у нас всегда украшены сказочными персонажами, и мамы с детьми часто останавливаются, рассматривают — мы живём на первом этаже. Но женщины были без детей, это и смутило. Тогда супруга вышла к ним и узнала среди них свою бывшую одноклассницу, — рассказал на суде обвиняемый. — С Бондаревой они учились вместе в школе. Они поздоровались, Ольга села на велосипед и уехала.
Позже прибыл наряд милиции и взяли пояснение у владельцев того самого гномика. Через несколько дней к обвиняемому пришел сотрудник милиции и составил протокол.
В нем указано, что мужчина «на окне выставил для общего обозрения и публичной демонстрации декоративного гнома с флагом бело- красно-белого цвета, тем самым провел одиночный пикет».
Фото: s13.ru
— Среди украшений были и Санта-Клаусы. А они, как известно, в бело-красной одежде. Почему привлёк внимание именно гномик, мне не понятно.
Мужчина продемонстрировал судье небольшой флажок, размером в несколько сантиметров, который был в руках у гномика.
Суд поинтересовался, когда и где был куплен гномик, кто дал ему в руки флажок.
— Уже и не вспомню. Стоял гномик у нас. Мы отмечали Новый год, кто-то из нас прикрепил к гномику флажок. Хочу обратить внимание, что гномик всегда стоял у елки на полу, но в тот день мы ее убрали и временно поставили игрушку на подоконник, — рассказал хозяин квартиры.
Свидетельница Ольга Бондарева рассказала на суде, что является организатором акции «Антивандал», цели которой — убирать и закрашивать бело-красно-белую символику с улиц города.
— Акция согласована с идеологическим отделом администрации города. Каждый раз перед выездом мы предупреждаем милицию. В этот день было также, — пояснила на суде Бондарева. — Мы с коллегой ездили по городу, искали незарегистрированную символику, чтобы ее убрать.
Она также рассказала судье, что знакома с супругой обвиняемого.
— Учились вместе до 11 класса, но с тех пор больше не общались.
В суде объявлен перерыв до завтра. На суд не явилась соседка обвиняемых, которая также проходит по делу свидетельницей.
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