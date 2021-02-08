Источник материала: UDF

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Фото: s13.ru

Фото: s13.ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродно судят за гномика с бело-красно-белым флажком в окне На хозяина квартиры заявила бывшая одноклассница.

Согласно составленному протоколу,предъявили обвинение в проведении одиночного пикета. Судебный процесс ведёт судьяНа суде обвиняемый пояснил, что в тот день его супруга обратила внимание, что украшение на их окнах фотографируют две женщины.— Мы не особо придали этому значение, так как окна у нас всегда украшены сказочными персонажами, и мамы с детьми часто останавливаются, рассматривают — мы живём на первом этаже. Но женщины были без детей, это и смутило. Тогда супруга вышла к ним и узнала среди них свою бывшую одноклассницу, — рассказал на суде обвиняемый. — С Бондаревой они учились вместе в школе. Они поздоровались, Ольга села на велосипед и уехала.Позже прибыл наряд милиции и взяли пояснение у владельцев того самого гномика. Через несколько дней к обвиняемому пришел сотрудник милиции и составил протокол.В нем указано, что мужчина «на окне выставил для общего обозрения и публичной демонстрации декоративного гнома с флагом бело- красно-белого цвета, тем самым провел одиночный пикет».— Среди украшений были и Санта-Клаусы. А они, как известно, в бело-красной одежде. Почему привлёк внимание именно гномик, мне не понятно.Мужчина продемонстрировал судье небольшой флажок, размером в несколько сантиметров, который был в руках у гномика.Суд поинтересовался, когда и где был куплен гномик, кто дал ему в руки флажок.— Уже и не вспомню. Стоял гномик у нас. Мы отмечали Новый год, кто-то из нас прикрепил к гномику флажок. Хочу обратить внимание, что гномик всегда стоял у елки на полу, но в тот день мы ее убрали и временно поставили игрушку на подоконник, — рассказал хозяин квартиры.Свидетельницарассказала на суде, что является организатором акции «Антивандал», цели которой — убирать и закрашивать бело-красно-белую символику с улиц города.— Акция согласована с идеологическим отделом администрации города. Каждый раз перед выездом мы предупреждаем милицию. В этот день было также, — пояснила на суде Бондарева. — Мы с коллегой ездили по городу, искали незарегистрированную символику, чтобы ее убрать.Она также рассказала судье, что знакома с супругой обвиняемого.— Учились вместе до 11 класса, но с тех пор больше не общались.В суде объявлен перерыв до завтра. На суд не явилась соседка обвиняемых, которая также проходит по делу свидетельницей.