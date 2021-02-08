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Australian open. Соболенко без особых проблем пробилась во второй круг
Источник материала: Навiны
Седьмой номер мирового женского тенниса Арина Соболенко без особого труда преодолела первый круг открытого чемпионата Австралии.
В стартовом матче белоруска переиграла словачку Викторию Кужмову (98-й) — 6:0, 6:4.
Следующей соперницей Арины будет россиянка Дарья Касаткина (75-й).
Ранее сообщалось, что белорус Егор Герасимов также
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Седьмой номер мирового женского тенниса Арина Соболенко без особого труда преодолела первый круг открытого чемпионата Австралии.
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