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Australian open. Соболенко без особых проблем пробилась во второй круг

08.02.2021 14:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Седьмой номер мирового женского тенниса Арина Соболенко без особого труда преодолела первый круг открытого чемпионата Австралии.

Australian open. Соболенко без особых проблем пробилась во второй круг

В стартовом матче белоруска переиграла словачку Викторию Кужмову (98-й) — 6:0, 6:4.

Следующей соперницей Арины будет россиянка Дарья Касаткина (75-й).

Ранее сообщалось, что белорус Егор Герасимов также с победы стартовал на первом в этом сезоне турнире из серии «Большого шлема».

 
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Седьмой номер мирового женского тенниса Арина Соболенко без особого труда преодолела первый круг открытого чемпионата Австралии.
 
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