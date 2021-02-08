Australian open. Соболенко без особых проблем пробилась во второй круг

Седьмой номер мирового женского тенниса Арина Соболенко без особого труда преодолела первый круг открытого чемпионата Австралии.





В стартовом матче белоруска переиграла словачку Викторию Кужмову (98-й) — 6:0, 6:4.

Следующей соперницей Арины будет россиянка Дарья Касаткина (75-й).