Суд рассмотрит дело о массовых беспорядках в Бресте — среди фигурантов двое несовершеннолетних

Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело о массовых беспорядках в Бресте в отношении 10 граждан, двое из которых несовершеннолетние.





«Им инкриминировано участие в массовых беспорядках, которое выразилось в непосредственном насилии над личностью, погромах и уничтожении имущества», — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно материалам дела, обвиняемые 10 августа 2020 года во время несанкционированного массового мероприятия в центре Бреста — на улицах Советской и Нефтяной, бульварах Шевченко и Космонавтов, проспекте Машерова — «грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы».

«После чего применили насилие — нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами, — говорится в сообщении. — В ход для этого шли доски, палки, уличные урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. Затем обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее ОВД, физическим и юридическим лицам».

По данным Генпрокуратуры, общая сумма причиненного вреда превысила 27 тысяч рублей.

«Причиненный преступлением ущерб не возмещен — прокуратура предъявила к обвиняемым иск о его взыскании в солидарном порядке, — говорится в сообщении. — После изучения материалов дела в прокуратуре Брестской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с правовой квалификацией содеянного по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь».

Прокурор оставил без изменения ранее избранные к обвиняемым меры пресечения: к семерым — заключение под стражу, к двоим несовершеннолетним — отдачу под присмотр. У одного из обвиняемых непогашенная судимость, еще один — лицо без гражданства.

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