Литва обвиняет Беларусь в крупномасштабной контрабанде сигарет

Источник материала: АФН

Около 93% сигарет, поступивших в Литву в 2020 году контрабандным путем, ввезены из Беларуси, сообщил Таможенный департамент Литвы.

«Это крупномасштабная контрабанда», — заявил директор таможенного департамента Литвы Йонас Мишкинис, передает BNS.

По его словам, в 2020 году в Литву контрабандным путем было ввезено 388 млн штук сигарет, в том числе 93% из этого объема поступило из Беларуси.

Мишкинис заявил, что подобные объемы контрабанды требуют определенных шагов на политическом уровне.