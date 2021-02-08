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Литва обвиняет Беларусь в крупномасштабной контрабанде сигарет

08.02.2021 14:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Около 93% сигарет, поступивших в Литву в 2020 году контрабандным путем, ввезены из Беларуси, сообщил Таможенный департамент Литвы.

«Это крупномасштабная контрабанда», — заявил директор таможенного департамента Литвы Йонас Мишкинис, передает BNS.

По его словам, в 2020 году в Литву контрабандным путем было ввезено 388 млн штук сигарет, в том числе 93% из этого объема поступило из Беларуси.

Мишкинис заявил, что подобные объемы контрабанды требуют определенных шагов на политическом уровне.

 
 
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Около 93% сигарет, поступивших в Литву в 2020 году контрабандным путем, ввезены из Беларуси, сообщил Таможенный департамент Литвы.
 
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