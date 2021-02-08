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Эксперт: Власти сами толкают номенклатуру на раскол
Источник материала: Хартия'97
Эксперт: Власти сами толкают номенклатуру на раскол
Стоило только начать об этом говорить.
На прошлой неделе Беларусь взбудоражили слухи о задержании банкиров и события вокруг экс-премьера Сергея Румаса.
Как отмечает Сергей Чалый в передаче «Экономика на пальцах» на
— Удивительно: стоило сказать, что успех демократизации невозможен без раскола предыдущих авторитарных элит, как тут же начались действия властей в этом направлении. Как говорила Ахматова про Бродского: «Какую биографию, однако, делают нашему рыжему!» То есть они сами толкают людей на действия.
Румас — фигура во власти, с которой мало кто сравним, продолжает Чалый. Единицы там не имеют негативной коннотации. Из оставшихся, возможно, один Павел Каллаур и его команда.
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Стоило только начать об этом говорить.
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