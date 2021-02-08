ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спрятаться за спину России не получится: Лукашенко больше не нужен Кремлю

08.02.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Спрятаться за спину России не получится: Лукашенко больше не нужен Кремлю

1
  • 8.02.2021, 13:59
  • 4,315
Спрятаться за спину России не получится: Лукашенко больше не нужен Кремлю
Фото: Bloomberg

Тащить на себе политический труп никто не хочет.

Белорусский правитель больше не нужен Кремлю. Денег он больше не получит, и нет сомнений, что самостоятельно белорусский политический кризис не рассосется, а террор белорусских силовиков только усугубляет ситуацию, пишет российский политолог Андрей Суздальцев для сайта politoboz.com.

Как бы не хотелось Лукашенко спрятаться за спину России, легитимизировать фальсификацию итогов президентских выборов и оправдать кровавый террор против собственного народа инцидентом с Навальным, у действующего него это не получится. Слишком разные страны, политические режимы и политические традиции, не говоря уже о политической психологии и менталитете населения.

Вряд ли Кремлю хочется тащить на себе политический труп Лукашенко, когда в 2021 году своих проблем полно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В России рассказали, как гарантированно защитятся от НАТО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by