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Вдохновляющие кадры со вчерашней акции солидарности во Франкфурте
Источник материала: Хартия'97
Вдохновляющие кадры со вчерашней акции солидарности во Франкфурте
Весь мир — за нас!
В Беларуси - 184 день непрерывных протестов.
Вчера же, 7 февраля, в мире проводился Международный день солидарности с Беларусью.
Вдохновляющие кадры со вчерашней акции солидарности во Франкфурте опубликовал телеграм-канал
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Весь мир — за нас!
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