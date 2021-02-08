Источник материала: Хартия'97

Стало известно состояние здоровья мужчины, который поджег себя на площади Независимости 8.02.2021, 13:52

2,559

фото от читателя Радио Свобода

Павел Баньковский поджег себя 16 дней назад.

Шестнадцать дней прошло с того дня, как 35-летний водитель троллейбуса Павел Баньковский поджег себя на площади Независимости. Мужчину удалось потушить, с 72% ожогов тела его отправили в реанимацию. Как рассказали onliner.by в Минздраве, состояние Павла по-прежнему тяжелое.

Вот уже 17-й день Павел находится в крайне тяжелом состоянии в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

— Состояние мужчины продолжает оставаться крайне тяжелым, он находится на аппарате ИВЛ, врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .