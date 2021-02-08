|
Стало известно состояние здоровья мужчины, который поджег себя на площади Независимости
Источник материала: Хартия'97
Стало известно состояние здоровья мужчины, который поджег себя на площади Независимости
Павел Баньковский поджег себя 16 дней назад.
Шестнадцать дней прошло с того дня, как 35-летний водитель троллейбуса Павел Баньковский поджег себя на площади Независимости. Мужчину удалось потушить, с 72% ожогов тела его отправили в реанимацию. Как рассказали
Вот уже 17-й день Павел находится в крайне тяжелом состоянии в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Врачи продолжают бороться за его жизнь.
— Состояние мужчины продолжает оставаться крайне тяжелым, он находится на аппарате ИВЛ, врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павел Баньковский поджег себя 16 дней назад.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)