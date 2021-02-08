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Десять человек будут судить в Бресте по обвинению в массовых беспорядках и погромах. А они были?

08.02.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении 10 человек (двое из них несовершеннолетние), им инкриминировано участие в массовых беспорядках, которое выразилось в непосредственном насилии над личностью, погромах и уничтожении имущества.




"Согласно материалам дела обвиняемые 10 августа 2020 года во время несанкционированного массового мероприятия в центре Бреста – на улицах Советской и Нефтяной, бульварах Шевченко и Космонавтов, проспекте Машерова – грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы. После чего применили насилие – нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами. В ход для этого шли доски, палки, уличные урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия", - говорится в сообщении на сайте генеральной прокуратуры в понедельник. 

Затем, по данным Генпрокуратуры, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее ОВД, физическим и юридическим лицам.

"Общая сумма причиненного вреда превысила Br27 тыс. (около $10,3 тыс - ИФ). Причиненный преступлениями ущерб не возмещен – прокуратура предъявила к обвиняемым иск о его взыскании в солидарном порядке", - заявили в Генпрокуратуре. 

Ранее избранные к обвиняемым меры пресечения прокурор оставил без изменения: к семерым – заключение под стражу, к двоим несовершеннолетним – отдачу под присмотр. Один из обвиняемых имеет непогашенную судимость, еще один – лицо без гражданства.

Расследование уголовного дела в отношении других лиц продолжается. 
 
Теги: Брест
 
 
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Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении 10 человек (двое из них несовершеннолетние), им инкриминировано участие в массовых...
 
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