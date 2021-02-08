Пройдете на 9 из 9? Тест для тех, кто любит сериалы

Источник материала: Tut.by

«Афиша» часто пишет о сериалах, а наши читатели наверняка много их смотрят. Мы подготовили тест по кадрам из новых проектов. Конкретно тех, что вышли в 2020-м и даже 2021 году. В списке также мини-сериалы, но только зарубежные и с хорошим рейтингом (больше 7). Чтобы было немного проще, каждый из них мы описали парочкой слов. Поехали?