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Пройдете на 9 из 9? Тест для тех, кто любит сериалы
Источник материала: Tut.by
«Афиша» часто пишет о сериалах, а наши читатели наверняка много их смотрят. Мы подготовили тест по кадрам из новых проектов. Конкретно тех, что вышли в 2020-м и даже 2021 году. В списке также мини-сериалы, но только зарубежные и с хорошим рейтингом (больше 7). Чтобы было немного проще, каждый из них мы описали парочкой слов. Поехали?
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«Афиша» часто пишет о сериалах, а наши читатели наверняка много их смотрят. Мы подготовили тест по кадрам из новых проектов. Конкретно тех, что вышли в 2020-м и даже 2021...
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