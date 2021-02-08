|
В России рассказали, как гарантированно защитятся от НАТО
Источник материала: Tut.by
Российские военные ученые предложили вариант гарантированной защиты от возможного нападения НАТО — ключевая роль в плане принадлежит ВКС России. Новый подход описан в статье, опубликованной в журнале «
Военные специалисты США и НАТО ранее разработали концепцию многосферной операции, при которой боевые действия начинаются и ведутся одновременно на земле, в воздухе, на море, в ближнем космосе и киберпространстве. Такая операция начинается, по задумке, с массированного воздушного удара, который за короткое время должен вывести из строя ядерные силы противника, коммуникации, пункты управления, энергетику и наиболее боеспособные части.
По мнению авторов статьи (доктора военных наук Владилена Стучинского и кандидата военных наук Михаила Королькова), в первую очередь НАТО нанесет одновременный удар оперативно-тактическими, гиперзвуковыми и крылатыми ракетами, затем применит ударные БПЛА и только потом — пилотируемую авиацию, которая в итоге почти не понесет потерь.
Чтобы сорвать эту операцию, авторы статьи предлагают нанести превентивный удар силами ВКС, использовав все возможные средства в едином разведывательно-ударном пространстве. Это должно привести к неприемлемому ущербу для противника уже на ранней стадии агрессии.
В статье говорится, что при реализации срыва воздушного удара НАТО нужно скоординировать авиацию с беспилотниками, ракетным оружием различного назначения, средствами радиоэлектронной борьбы и оружием на новых физических принципах. Все вооружения должны использоваться в рамках создаваемой сейчас «разведывательно-ударной системы группировки войск».
В период 2025—2040 годов основными элементами этой системы будут вертолеты, самолеты, баллистические и крылатые ракеты тактического и оперативно-тактического назначения и другие элементы. Среди конкретных вооружений упомянуты гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми вооружаются сейчас перехватчики МиГ-31К.
Авторы статьи считают, что превентивные действия («на шаг-два впереди противника») будут важнейшим принципом парирования угрозы, несмотря на оборонительный характер российской военной доктрины. Новая концепция предполагает, что в случае угрозы локальной войны Россия сможет перейти от традиционной политики ядерного сдерживания к возможности нанести противнику неприемлемый урон. В результате срыва удара НАТО на ранней стадии сама «многосферная операция» альянса не сможет достичь целей, и руководство блока откажется от ее дальнейшего проведения, пишут Стучинский и Корольков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на оборонительную доктрину, главный шанс российские военные ученые видят в превентивном ударе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)