В России рассказали, как гарантированно защитятся от НАТО

Источник материала: Tut.by

Российские военные ученые предложили вариант гарантированной защиты от возможного нападения НАТО — ключевая роль в плане принадлежит ВКС России. Новый подход описан в статье, опубликованной в журнале « Воздушно-космические силы. Теория и практика» — его издает Военный учебно-научный центр ВВС. На публикацию обратило внимание РИА «Новости».



МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Фото: wikipedia.org

Военные специалисты США и НАТО ранее разработали концепцию многосферной операции, при которой боевые действия начинаются и ведутся одновременно на земле, в воздухе, на море, в ближнем космосе и киберпространстве. Такая операция начинается, по задумке, с массированного воздушного удара, который за короткое время должен вывести из строя ядерные силы противника, коммуникации, пункты управления, энергетику и наиболее боеспособные части.

По мнению авторов статьи (доктора военных наук Владилена Стучинского и кандидата военных наук Михаила Королькова), в первую очередь НАТО нанесет одновременный удар оперативно-тактическими, гиперзвуковыми и крылатыми ракетами, затем применит ударные БПЛА и только потом — пилотируемую авиацию, которая в итоге почти не понесет потерь.

Чтобы сорвать эту операцию, авторы статьи предлагают нанести превентивный удар силами ВКС, использовав все возможные средства в едином разведывательно-ударном пространстве. Это должно привести к неприемлемому ущербу для противника уже на ранней стадии агрессии.

В статье говорится, что при реализации срыва воздушного удара НАТО нужно скоординировать авиацию с беспилотниками, ракетным оружием различного назначения, средствами радиоэлектронной борьбы и оружием на новых физических принципах. Все вооружения должны использоваться в рамках создаваемой сейчас «разведывательно-ударной системы группировки войск».

В период 2025—2040 годов основными элементами этой системы будут вертолеты, самолеты, баллистические и крылатые ракеты тактического и оперативно-тактического назначения и другие элементы. Среди конкретных вооружений упомянуты гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми вооружаются сейчас перехватчики МиГ-31К.

Авторы статьи считают, что превентивные действия («на шаг-два впереди противника») будут важнейшим принципом парирования угрозы, несмотря на оборонительный характер российской военной доктрины. Новая концепция предполагает, что в случае угрозы локальной войны Россия сможет перейти от традиционной политики ядерного сдерживания к возможности нанести противнику неприемлемый урон. В результате срыва удара НАТО на ранней стадии сама «многосферная операция» альянса не сможет достичь целей, и руководство блока откажется от ее дальнейшего проведения, пишут Стучинский и Корольков.