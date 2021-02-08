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Эдвард руки-ножницы: Тимоти Шаламе повторил культовый образ Джонни Деппа
08.02.2021 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Звезда нашумевшего фильма "Зови меня своим именем" и любимец Вуди Аллена - актер Тимоти Шаламе примерил образ "Эдварда руки-ножницы" из одноименной ленты режиссера Тима Бертона.
Фильм "Эдвард-руки ножницы" вышел на экраны в 1990-м году: главную роль в картине исполнили начинающие актеры Джонни Депп и Вайнона Райдер, роман которых завязался именно на съемочной площадке. Фильм настолько понравился публике и критикам, что вошел в списки лучших лент, а главный герой стал настоящей иконой для следующих поколений.
Восходящая звезда Голливуда Тимоти Шаламе повторил культовый образ Деппа и снялся в ролике по мотивам "Эдварда руки-ножницы".
Неожиданная для компании Cadillac работа была представлена в рамках "Супербоула-2021" - финального футбольного матча национальной лиги.
В коротком ролике появилась и звезда оригинального фильма - Вайнона Райдер: только вместо возлюбленной Эдварда она сыграла роль его матери.
Напомним, что "Суперкубок" стал одним из самых ожидаемых мероприятий года, а
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Молодой секс-символ Голливуда снялся в коротком ролике по мотивам культового фильма 30-летней давности. Компанию ему составила нестареющая Вайнона Райдер.
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