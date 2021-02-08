После задержания парень попал в БСМП с ЧМТ и переломами — его оштрафовали на 30 базовых

Источник материала: Onliner

Для 24-летнего минчанина Владимира Козловского «Марш народовластия» закончился в БСПМ. Спустя три месяца реабилитации после ЧМТ, перелома ноги и ребра парень был оштрафован на 870 рублей, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» .

24-летний Владимир Козловский говорит, что был задержан 8 ноября в Троицком предместье, хотя в протоколе указано, что он «двигался с группой граждан по улице Богдановича, 1».

«Во время задержания молодой человек получил серьезные травмы: ЧМТ, перелом ноги и ребра. Его доставили в БСМП, где он провел месяц, а реабилитация после операции идет уже три месяца. Из-за травм Владимир не смог даже явиться в суд. Адвокат заявил в суде, что парню не дали ознакомиться с протоколом», — говорится в сообщении правозащитников.

С момента задержания Владимира судили дважды. Его делом занимается суд Ленинского района Минска. По информации Козловского, о первом судебном процессе 5 января парню даже не сообщили — СМС с датой судебного разбирательства пришло только 6 января. Дело тогда рассматривала судья Анастасия Ачалова, которая признала Владимира виновным по ст. 23.34 КоАП и дала ему 15 суток административного ареста. После апелляции Минский городской суд отменил решение судьи.

«Сегодня дело Козловского рассматривала судья Татьяна Шотик, потребовав от адвоката только „показаний по существу“. Ее интересовало, выкрикивал ли Владимир лозунги на пикете 8 ноября, но не травмы парня после задержания силовиками. После 13 минут судебного заседания судья Шотик оштрафовала Владимира на 30 базовых величин (870 рублей)», — сообщают правозащитники.

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