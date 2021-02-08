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В Молодечно столкнулись Opel и Mazda, пострадала школьница

08.02.2021 14:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили, что вчера в Молодечно случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девушка-подросток. На перекрестке столкнулись Opel Vectra и Mazda 626.

— Около 0:30 ночи 26-летний местный житель, двигаясь на автомобиле Opel Vectra по улице Городокской в направлении улицы Великий Гостинец, находясь на второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении Mazda 626, которой управлял 19-летний водитель, двигавшийся по главной дороге, — рассказали в Госавтоинспекции.

В Молодечно столкнулись Opel и Mazda, пострадала школьница

В результате столкновения травмы получила 16-летняя пассажирка Mazda, она госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.

В Молодечно столкнулись Opel и Mazda, пострадала школьница

 
 
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В ГАИ Минской области сообщили, что вчера в Молодечно случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девушка-подросток. На...
 
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