В Молодечно столкнулись Opel и Mazda, пострадала школьница

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили, что вчера в Молодечно случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девушка-подросток. На перекрестке столкнулись Opel Vectra и Mazda 626.

— Около 0:30 ночи 26-летний местный житель, двигаясь на автомобиле Opel Vectra по улице Городокской в направлении улицы Великий Гостинец, находясь на второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении Mazda 626, которой управлял 19-летний водитель, двигавшийся по главной дороге, — рассказали в Госавтоинспекции.





В результате столкновения травмы получила 16-летняя пассажирка Mazda, она госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.



