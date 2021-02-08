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А что если бы G-Class выпускала компания BMW или Audi?

08.02.2021 14:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Хорошо быть независимым дизайнером. Бери чужие рендеры, балуйся сколько хочешь, ничего тебе за это не будет. Можно даже «скрещивать» дизайн разных брендов. Так сделал Дмитрий Струков (StrukovArt28) — он прикинул, какую бы внешность имел Mercedes G-Class, выпускайся он под брендом BMW или Audi.

G-Class — это уникальный автомобиль. Он стоит в сторонке от премиум-кроссоверов, сражающихся друг с другом, и подкупает своей самобытностью. Два месяца назад немцы выпустили 400-тысячный экземпляр «Гелика». Вряд ли на такой успех модели рассчитывали создатели, когда разрабатывали военный внедорожник.

А что если бы G-Class выпускала компания BMW или Audi?

Ни у BMW, ни у Audi нет конкурентов Mercedes G-Class. Да и невозможно сейчас вывести на рынок подобную модель, ведь кроме узнаваемых квадратных форм G-Class имеет свою историю, за которую люди и платят деньги. Но пофантазировать на тему «а что если бы» всегда можно. Как вам «Гелики» от BMW и Audi?

Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Рестайлинг 4, 2017 г.в., 75 000 км
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
207 628 р.
79 000$ / 66 023€
Mercedes-Benz G-Класс II (W463), 1997 г.в., 280 074 км
черный, внедорожник, бензин 3.2 л, автоматическая, полный привод
28 122 р.
10 700$ / 8942€
Mercedes-Benz G-Класс II (W463) G300TD, 2000 г.в., 255 000 км
серый, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
36 663 р.
13 950$ / 11 658€
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Хорошо быть независимым дизайнером. Бери чужие рендеры, балуйся сколько хочешь, ничего тебе за это не будет. Можно даже «скрещивать» дизайн разных брендов. Так...
 
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