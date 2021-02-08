А что если бы G-Class выпускала компания BMW или Audi?

Источник материала: Onliner

Хорошо быть независимым дизайнером. Бери чужие рендеры, балуйся сколько хочешь, ничего тебе за это не будет. Можно даже «скрещивать» дизайн разных брендов. Так сделал Дмитрий Струков ( StrukovArt28 ) — он прикинул, какую бы внешность имел Mercedes G-Class, выпускайся он под брендом BMW или Audi.

G-Class — это уникальный автомобиль. Он стоит в сторонке от премиум-кроссоверов, сражающихся друг с другом, и подкупает своей самобытностью. Два месяца назад немцы выпустили 400-тысячный экземпляр «Гелика». Вряд ли на такой успех модели рассчитывали создатели, когда разрабатывали военный внедорожник.





Ни у BMW, ни у Audi нет конкурентов Mercedes G-Class. Да и невозможно сейчас вывести на рынок подобную модель, ведь кроме узнаваемых квадратных форм G-Class имеет свою историю, за которую люди и платят деньги. Но пофантазировать на тему «а что если бы» всегда можно. Как вам «Гелики» от BMW и Audi?