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А что если бы G-Class выпускала компания BMW или Audi?
Источник материала: Onliner
Хорошо быть независимым дизайнером. Бери чужие рендеры, балуйся сколько хочешь, ничего тебе за это не будет. Можно даже «скрещивать» дизайн разных брендов. Так сделал Дмитрий Струков (
G-Class — это уникальный автомобиль. Он стоит в сторонке от премиум-кроссоверов, сражающихся друг с другом, и подкупает своей самобытностью. Два месяца назад немцы выпустили 400-тысячный экземпляр «Гелика». Вряд ли на такой успех модели рассчитывали создатели, когда разрабатывали военный внедорожник.
Ни у BMW, ни у Audi нет конкурентов Mercedes G-Class. Да и невозможно сейчас вывести на рынок подобную модель, ведь кроме узнаваемых квадратных форм G-Class имеет свою историю, за которую люди и платят деньги. Но пофантазировать на тему «а что если бы» всегда можно. Как вам «Гелики» от BMW и Audi?
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
черный, внедорожник, бензин 3.2 л, автоматическая, полный привод
серый, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
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Хорошо быть независимым дизайнером. Бери чужие рендеры, балуйся сколько хочешь, ничего тебе за это не будет. Можно даже «скрещивать» дизайн разных брендов. Так...
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