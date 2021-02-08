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Глава Xiaomi подтвердил выход флагмана Mi MIX 4

08.02.2021 14:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Генеральный директор Xiaomi сообщил, что в этом году выйдет новое поколение смартфона линейки Mi MIX, о котором ранее ходили слухи. Это будет полноценная четвертая генерация флагмана.

Предположительно, Mi MIX 4 станет самым дорогим смартфоном Xiaomi. Его форм-фактор и особенности не раскрываются. По одной из версий, модель станет первым смартфоном Xiaomi с гибким экраном. Именно на линейке Mi MIX компания ранее пробовала нестандартные решения: отказ от обычного динамика, сдвижная фронтальная панель.

Также не исключено, что компания использует идеи недавнего концепта с дисплеем, который заходит не только на боковые, но и на верхнюю с нижней грани.

Кроме этого, ряд топ-менеджеров Xiaomi говорит о презентации в нынешнем году нового планшета.

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Генеральный директор Xiaomi сообщил, что в этом году выйдет новое поколение смартфона линейки Mi MIX, о котором ранее ходили слухи. Это будет полноценная четвертая...
 
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