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Глава Xiaomi подтвердил выход флагмана Mi MIX 4
Источник материала: Onliner
Генеральный директор Xiaomi
Предположительно, Mi MIX 4 станет самым дорогим смартфоном Xiaomi. Его форм-фактор и особенности не раскрываются. По одной из версий, модель станет первым смартфоном Xiaomi с гибким экраном. Именно на линейке Mi MIX компания ранее пробовала нестандартные решения: отказ от обычного динамика, сдвижная фронтальная панель.
Также не исключено, что компания использует идеи недавнего концепта с дисплеем, который заходит не только на боковые, но и на верхнюю с нижней грани.
Кроме этого, ряд топ-менеджеров Xiaomi говорит о презентации в нынешнем году нового планшета.
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
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Генеральный директор Xiaomi сообщил, что в этом году выйдет новое поколение смартфона линейки Mi MIX, о котором ранее ходили слухи. Это будет полноценная четвертая...
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