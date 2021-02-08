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Заброшенную церковь переделали в жилой дом стоимостью почти $30 миллионов

08.02.2021 14:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Великобритании продолжается трансформация храмов, которые по каким-то причинам лишились своих прихожан. Обычно речь идет об относительно небольших зданиях, но в данном случае в церкви смогли разместить пять спален, не говоря уже об остальных помещениях. Цена, скорее всего, отпугнет многих — $29,5 млн.

На стоимость дома повлияли не только его размеры или статус историко-культурного наследия, но и расположение. Бывшая церковь св. Марка расположена в лондонском районе Челси, одном из самых дорогих в британской столице. Здание было построено в 1841 году как домашний храм колледжа, но в 1970-м учебное заведение переехало в другой город, и церковь приспособили под иные функции. В конце концов она была трансформирована в жилой дом.

Заброшенную церковь переделали в жилой дом стоимостью почти миллионов
Заброшенную церковь переделали в жилой дом стоимостью почти миллионов
Заброшенную церковь переделали в жилой дом стоимостью почти миллионов
Заброшенную церковь переделали в жилой дом стоимостью почти миллионов

В общей сложности в доме получилось разместить пять спален. Кроме стандартного набора других помещений (ванные, гардеробные, гостиная, кухня и столовая), в здании есть свой бассейн, кинотеатр, игровая комната со столом для снукера. В бывшей колокольне теперь устроен лифт, обслуживающий все этажи церкви. Собственно ее объем риелторы оценили в $26,8 млн. Остаток придется заплатить за мебель и предметы искусства, украшающие комнаты.

Заброшенную церковь переделали в жилой дом стоимостью почти миллионов
Заброшенную церковь переделали в жилой дом стоимостью почти миллионов
Заброшенную церковь переделали в жилой дом стоимостью почти миллионов
Заброшенную церковь переделали в жилой дом стоимостью почти миллионов

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В Великобритании продолжается трансформация храмов, которые по каким-то причинам лишились своих прихожан. Обычно речь идет об относительно небольших зданиях, но в...
 
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